La Paffoni vince a Pavia nel recupero e risponde al meglio al ko di una settimana fa

Dopo il KO con Herons Montecatini, in casa, in una partita approcciata male, non era facile reagire. La Paffoni lo ha fatto, alla grande, vincendo con nitidezza a Pavia, sul difficile campo della Riso Scotti, controllando per trenta minuti nel punteggio. Solo il primo quarto è appannaggio dei pavesi, ma il 20 a 13 dei primi 10’ si trasforma con un eccellente secondo quarto, in grado di mettere sui binari rossoverdi il match, poi vinto 60 a 72.

Coach Quilici commenta così nel post partita la vittoria della sua squadra: «Ovviamente c'era la voglia e la necessità di vincere questa partita per scrollarci di dosso le ultime prestazioni e riprendere il cammino. Contenti per il successo contro Pavia, squadra che, non ce lo dimentichiamo, in casa aveva collezionato scalpi importanti ed è in piena lotta per le prime 8, ma siamo stati bravi ed abbiamo giocato una partita solida. Ora dobbiamo stare coi piedi ben piantati in terra e continuare a giocare così, perché questa squadra ha tutto per poterlo fare. Dobbiamo difendere con questa intensità sempre e giocare insieme, specie quando in attacco abbiamo qualche balbettìo. Siamo stati bravi in difesa a contenere i loro esterni sui pick & roll e a chiudere a doppia mandata l’area. È stata una partita intensa, dobbiamo rimanere umili e coesi, c’è ancora tanta strada da fare. Sabato ci aspetta la trasferta di Montecatini e non sarà per niente facile».