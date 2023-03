Fase a orologio: Basket College Novara vince in casa contro Area Pro Piossasco

Seconda giornata della fase a orologio per la C Silver che ritrova il proprio pubblico e la vittoria dopo la sconfitta in trasferta di sabato scorso contro TAM TAM Torino

13 . 03 . 2023 18:22 2 min

Avvio di partita in cui gli ospiti iniziano molto aggressivi segnando subito 8 punti prendendo 5 rimbalzi offensivi nei primi 6 minuti mentre i padroni di casa restano a contatto con due canestri da dietro l’arco di Giromini e Nicolini. La difesa si registra e concede solo 2 punti nei restanti 4 minuti e al primo mini intervallo il tabellone recita 13-10. Secondo quarto che vede ancora i padroni di casa in controllo della situazione con ottimi attacchi e buona difesa, fattori che permettono l’allungo fino al +13. La tensione scende e due pessime difese permettono a Piossasco di rientrare in partita con due triple aperte e chiudere a metà partita con il vantaggio dimezzato, 32-26. Ripresa delle operazioni con i Collegiali un po’ bloccati che non riescono ancora ad esprimere un buon basket e vedono il divario restringersi fino a trovarsi sotto di 2 punti sul finire del quarto. Di nuovo la difesa permette di ritrovare qualche certezza e di chiudere a +1 prima degli ultimi 10 decisivi minuti. 46-45 il parziale. Ultima frazione di gioco che inizia male: gli ospiti poco per volta trovano sicurezza, entusiasmo e fiducia e allungano fino al +7 di metà quarto, 51-58.

Negli ultimi 5 minuti di partita viene fuori la personalità dei collegiali novaresi che “chiudono” letteralmente il canestro e, azione dopo azione, trovano il modo di ribaltare la partita con uno sforzo corale fino ai 2 tiri liberi di McAdoo che danno il +3 a 5 secondi dalla fine. L’ultimo disperato tentativo di Area Pro è largamente fuori bersaglio e il tabellone si ferma sul 61-58 finale. Vittoria che dal punto di vista della classifica non sposta assolutamente nulla ma che crea comunque fiducia a tutto l’ambiente, oltre ad indicazioni importanti per lo staff tecnico in vista del vero momento caldo della stagione, la poule salvezza al termine di questa breve fase ad orologio, giunta già a metà percorso. Prossimo appuntamento, infrasettimanale, venerdì in trasferta a Carmagnola. Basket College Novara: Nicolini 15, Ruffa 9, Gasparini 8, Giromini 8, Caligaris 7, McAdoo 5, Pagani 3, Hyka 2, Montalbetti 2, Brustia 2, Apostolo, Boncompagni. © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Tutte le news di Piemonte News

