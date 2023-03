Baseball Fossano: serata di grande festa per la presentazione delle squadre

Una serata di grande festa per i ragazzi guidati da Claudio Sandrone che stanno approcciando nel migliore dei modi la nuova stagione. Ospiti d’eccezione all’evento a rappresentare la Regione Piemonte il Vicepresidente del Consiglio Regionale Graglia Franco, per il Comune di Fossano (Tallone Dario) erano presenti il Vicesindaco Giacomo Pellegrino e l'Assessore allo Sport Donatella Rattalino, sempre tutti molti vicini alle realtà sportive locali, provinciali e regionali. La nuova stagione partirà con ben 5 squadre iscritte ai relativi campionati, oltre al mini baseball e mini softball che continueranno la loro attività ludico-motoria.

La Presidente Miranda Scotto si è detta entusiasta per quello che stanno facendo lo staff e i volontari, complimentandosi con tutti i dirigenti per aver allestito un gruppo molto coeso.

Il sostegno dell'Amministrazione Comunale, quello dei partner commerciali e l'aiuto della Cassa di Risparmio di Fossano e della Fondazione, creano una sinergia vincente.

Nel corso della serata è stato suggellato un accordo d'intesa con l'AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, connubio perfetto per sensibilizzare i cittadini a condurre corretti stili di vita ed evidenziare l’importanza del donatore affinchè si renda possibile salvare delle vite.

Ha poi fatto scatenare gli ospiti, con la sua play list irriverente, la band EMILY LA CHATTE. Appuntamento sul diamante Dario Bono del Villaggio Sportivo alle prime settimane di aprile per l'inizio dei campionati.