BEA Chieri | C Gold - Vittoria anche sul parquet di Arona, altri due punti importanti

Dopo un primo tempo equilibrato, i Leopardi sfruttano al meglio le rotazioni finalmente quasi al completo, inceppano l’attacco locale con una buona difesa e prendono il largo. Replicano così il successo della gara d’andata, conquistando altri due punti importanti nella corsa Play-Off, confermando il quinto posto in classifica.

LA GARA

Rientrata l’emergenza infortuni, coach Conti schiera alla palla a due l’ex di serata Giacomelli, Colli, Scalzo, Molinario e Drame. Coach Petricca risponde con Ganna, Nebuloni, Realini, Gatti e Galzerano. Dopo una serie di conclusioni imprecise da entrambe le parti, Colli sblocca appoggiando da sotto e Realini risponde dal centro dell’area. I Leopardi mettono in campo da subito una buona intensità difensiva, Drame e Giacomelli firmano un parziale 0-4 per tentare il primo allungo (7-11), ma Arona ricuce all’istante e inizia la seconda frazione sotto di sole 2 lunghezze.

Tulumello e capitan Gile allungano di nuovo costringendo coach Petricca a fermare tutto. Arona esce dal time out con le idee chiare, riesce a contenere meglio l’attacco arancio-nero, alza le percentuali dalla lunga distanza con l’esperienza di Gatti e Realini e si porta fino al +7 (31-24). BEA incassa e prima della pausa lunga con i viaggi in lunetta di Molinario e Drame impatta di nuovo: 31-31all’intervallo.

La ripresa inizia punto a punto, poi i Leopardi sono bravi a sfruttare bene le maggiori rotazioni e inanellano un 0-10 firmato D’Arrigo, Stiffi e Tulumello che svolta la gara (41-48). Arona chiama time-out, ma Tulumello mette a segno un’altra tripla al rientro in campo che spezza le gambe ai lacustri. Da qui la gara è a senso unico, i Leopardi costruiscono bene in attacco guidati ancora dal numero 10 (23 punti a referto per lui) e i padroni di casa non riescono più a stare in partita, in un crescendo arancione che supera le 20 lunghezze di vantaggio. 57-77 il finale.

IL COMMENTO

«Ora che siamo al completo possiamo sperimentare tante soluzioni diverse in attacco e abbiamo energie per difendere con intensità per tutta la gara – commenta coach Conti – Siamo in un buon momento di forma e vogliamo continuare a sfruttare questa situazione in vista delle ultime gare di campionato».

PROSSIMO TURNO

Domenica prossima, 19 marzo, i Leopardi tornano al Pala Gialdo. Alle 18.30 palla a due per la gara con Pallacanestro Chivasso.

ARONA BASKET – PLANET SMART CITY BEA CHIERI 57-77

Parziali (15-17, 31-31, 44-59)

ARONA: Gatti 9, Galzerano 3, Realini 17, Zani, Ranzani 2, Thiella, Cesani 2, Ravasi 2, Nebuloni 8, Romani 4, Scolamacchia, Ganna. All. Reali.

BEA CHIERI: Giacomelli 8, Colli 2, Scalzo 1, Tulumello 23, Stiffi 4, Molinario 8, Gile 6, Quagliotto, Drame 14, D’Arrigo 11. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.