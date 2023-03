Ring The Bell al Palablu di Moncalieri

Ring The Bell è il format sportivo che racchiude al suo interno Boxe, Muay Thai ed uno show unico di HipHopDance. Giunto alla sua terza edizione, con un successo importante alle spalle, è pronto a offrirvi uno spettacolo indimenticabile.

Qui gli appassionati di sport marziali e discipline da combattimento potranno assistere

a due decisivi appuntamenti di muay thai e pugilato.

Gli atleti della Kombat Sport Moncalieri di Marco Calandretti, organizzatore dell'evento, si contenderanno due cinture internazionali:

Per il titolo "Internazionale Mediterraneo WBC" categoria pesi superleggeri il pugile Andrea Scarpa, campione mondiale WBC SILVER, intercontinentale IBF e ben tre volte campione d'Italia, sfiderà il ladispolano Cristian Malvitano.

Per il titolo "Europeo WBC" Omar Drissi, campione mediterraneo WBC, affronterà il britannico George Carter, al momento detentore della cintura.

La serata vedrà salire sul ring altri pugili professionisti: Priolo Fiorenzo, campione italiano Elite, al suo esordio PRO e Juan Vargas Velasquez, al momento imbattuto, fronteggeranno pugili internazionali e tantissimi altri match sono in programma per una serata adrenalinica e ricca di emozioni per tutti.

Durante gli intervalli il pubblico sarà piacevolmente intrattenuto con show di HipHop Dance e spettacoli di Capoeira a cura della coreografa Manuela Cetola.

L'evento è presentato da Amadou(Snobiety Event), verrà trasmesso in diretta sul canale web "SPortPiuTv".

Con il patrocinio della Regione Piemonte e dal Comune di Moncalieri.

Venerdì 17 Marzo alle ore 15:30 presso il Comune di Moncalieri, alla presenza del Sindaco Paolo Montagna, dell'assessore allo sport locale Giuseppe Messina, ed all'assessore della Regione Piemonte Fabrizio Ricca avrà luogo la prova del peso dei pugili in gara alla visione dei giudici internazionali.

ACCREDITI STAMPA giornalisti e fotografi possono esser richiesti qui: info@kombatsportmoncalieri.it

Altre info: Marco Calandretti (Kombat Sport Moncalieri, Ring the Bell, The Battle, Go Down) +393473264587

Location: PalaBlu, Piazza Brennero 3B, Moncalieri