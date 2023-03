Club76: i risultati del weekend

Weekend di luci e ombre quello appena trascorso per il Club76, a cominciare dal match di sabato sera, che ha visto le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli in Serie A1 cedere 0-3 in casa al Palafenera di Chieri contro Vero Volley Milano. E intanto in casa biancoblu fervono i preparativi per mercoledi? 15 marzo, quando al Pala Gianni Asti di Torino (ex PalaRuffini), in Challenge Cup, le ragazze se la vedranno con le rumene del CSM Lugoj, nella finale di andata. Nel Campionato di Serie B2, le ragazze del duo Moretti-Ollino hanno perso 3-0 in trasferta contro Ascot Labormet2 Toplay, seconda in classifica di campionato. Nonostante un ottimo inizio delle biancoblu, le avversarie hanno avuto la meglio, portando a casa tre punti importanti.

Per quanto riguarda la Serie C, le ragazze di coach Silvia Asola hanno vinto 3-1 in casa contro San Giorgio Chieri, grazie a una prestazione di ottimo livello, soprattutto nell’atteggiamento e nell’attenzione a fine set. Le ragazze del Club76 hanno cosi? messo in bisaccia punti fondamentali per allontanarsi di ben 9 punti dalla zona dei play out. In Under 16 Gold le ragazze hanno vinto 0-3 in trasferta contro L'Alba Volley, nella finale provinciale di andata. Le biancoblu non hanno permesso all'avversario di allontanarsi, nonostante fosse un campo difficile. Domenica prossima la finale di ritorno in casa decretera? il campione territoriale. In Serie D il Playasti ha perso contro Gavi 1-3. Una partita, però, che, seppur non conquistata, ha mostrato un ottimo gioco. Uno dei match migliori della stagione, contro la prima in classica, per dimostrare in campo un netto miglioramento tecnico. Pino Volley vince 3-0 contro Canavese Volley Ivrea. Buona prestazione delle pinesi che con i tre punti si riprendono il quinto posto in classifica. Dopo due prestazioni consecutive di campionato per niente positive, si conquista una nuova vittoria che non e? mai stata in dubbio fin dai primi punti. Le pinesi dovranno lavorare intensamente tutta la settimana ed essere molto concentrate in vista del prossimo incontro con Settimo per continuare a mantenere la classifica odierna.

L'Under 14 Gold ha perso la finale provinciale 3-1 contro Mondovi?. Dopo aver vinto il primo set, le la squadra avversaria e? riuscita ad allontanarsi nel secondo e quarto set, mentre il terzo si e? deciso ai vantaggi. Ora, pero?, e? tempo di iniziare la fase regionale. L'Under 13 Gold ha perso i quarti di finale a Bra per 3-0. A parte il primo set in cui la squadra ha faticato a entrare in partita, la prestazione e? stata tra le migliori della stagione. Ma non e? bastato per portare a casa la vittoria. TUTTI I RISULTATI Venerdi? 10 marzo

• 1° Divisione F. C.T. Torino Girone B: 624 Valsangone Volley vs GS Pino Volley 0-3

• 1° Divisione F. C.T. Torino Girone E: GS Pino Volley vs Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver 2-3

• 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: To Play Lasalliano Kolbe vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 0-3 Sabato 11 marzo

• Serie C F. C.T. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs Cascina Capello Chieri 3-1

• Serie D F. C.T. Piemonte Girone C: Club76 Playasti vs Volley Pirates Novi Gavi 1-3

• Serie D F. C.T. Piemonte Girone D: GS Pino Volley vs Canavese Volley Ivrea 3-0

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Ottavi finale 1°/16° posto: Mon.Vi. Bam Rossa vs Club76 Playasti Gold 3-1

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Quarti finale 9°/16° posto: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti Silver 1-3

• C.T. Torino F. CT14F5 Classificazione 9-16: Caselle Volley vs Club76 GS Pino Volley 3-1 Domenica 12 marzo

• Under 18 F. C.T. Cun.Ast. Girone 5°/8° posto: Club76 Playasti vs Mon.Vi Bam 3-0

• C.T. Torino F. CT16F6 Classificazione 23-28: Club76 GS Pino Volley vs 603 Valsangone Volley A 1-3

• C.T. Torino M. CT15M1 Classificazione 9-15: Basso Canavese Foglizzo vs Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 3-1

• Under 16 F. C.T. Cun. Ast – Ottavi finale 1°/16° posto: L'Alba Volley Egea Regionale vs Club76 Playasti Regionale 0-3

• Under 16 F. C.T. Cun. Ast – Girone 9°/16° posto: Club76 Playasti 2009 vs VBC Savigliano 0-3

• Under 16 F. C.T. Cun. Ast – Girone 17°/23° posto: Volley Roero Achelon vs Club76 Playasti Silver 3-2

• Under 13 F. Cun.Ast. Ottavi di finale 1°/16° posto: Libellula Volley vs Club76 Playasti 2010 3-0

• Under 13 F. Cun.Ast. Quarti di finale 9°/16° posto: Volley Marene vs Club76 Playasti 2011 Bianca 0-3

• Under 13 F. Cun.Ast. Girone 17°/22° posto: Club76 Playasti 2011 Blu vs Volley Roero Autolavaggio Delfinetti 0-3

• Under 12 F. Cun. Ast. Sport Fashion Girone E: Dragons Dronero vs Club76 Playasti 2011 1- 2

• Under 12 F. Cun. Ast. Sport Fashion Girone E: Volley Busca Arancio vs Club76 Playasti 2011 0-3

• Under 12 F. Cun. Ast. Sport Fashion Girone F: Club76 Playasti 2012 CIOP vs VBC Savigliano Bianca 3-0

• Under 12 F. Cun. Ast. Sport Fashion Girone F: Club76 Playasti 2012 CIOP vs Omnia Cibus Volleysaluzzo Blu 3-0

• Under 12 F. Cun. Ast. Sport Fashion Girone G: Omnia Cibus Volleysaluzzo Bianca vs Club76 Playasti 2012 CIP 0-3

• Under 12 F. Cun. Ast. Sport Fashion Girone G: LPM Bam Blu vs Club76 Playasti 2012 CIP 0-3 SERIE B MASCHILE GIRONE A VINCE AL TIE BREAK CONTRO PALLAVOLO CANOTTIERI ONGINA

Il Fenera Chieri76 compie una vera impresa sportiva battendo Ongina per 3-2 al tie break, seconda forza del campionato. Una gara disputata con forza morale e attenzione, con grande grinta e senza timori. Sul campo di Santena i chieresi vincono i primi due set, lottando punto a punto. Nel terzo e quarto set Ongina rientra in partita. Il quinto e decisivo set e? affrontato dai ragazzi di coach Specchia con una prestazione eccellente. Da segnalare una prova di grande spessore da parte di Matteo Marello, che con ben 25 punti e? di nuovo MVP. Andrea Del Noce segna 15 punti e Robazza

10. Prossima gara sabato 18 marzo a Torino contro Volley Parella.

