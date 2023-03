Derthona Basket: insieme nella trasferta di Trento

La vittoria con Verona ha consolidato il terzo posto in classifica della Bertram Derthona, attesa ora da una serie di sfide con squadre che la seguono in classifica e che occupano un posto nella zona playoff. Si comincia con la trasferta sul campo della Dolomiti Energia Trentino, avversaria dei quarti di finale di Coppa Italia, in programma sabato 18 marzo alle ore 20 alla BLM Group Arena di Trento.

Come accaduto in occasione di tutte le trasferte della stagione, anche in questa occasione viene organizzato il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata per assistere all’incontro. Il costo del pullman è pari a 30 euro, cui si aggiungono 10 euro del biglietto per la partita e la partenza è fissata alle ore 15 di sabato 18 marzo da piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona.

Il servizio verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni entro le ore 19 di giovedì 16 marzo. Per riservare il proprio posto sul pullman è possibile recarsi presso la sede di Via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), contattare la Società telefonicamente al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.