BEA Chieri: la serie D cade in casa contro Cuneo

Domenica 12 marzo alle ore 18:30 il CheTariffa.it Leopardi Future Lab ha ospitato al “PalaGialdo” Granda College Cuneo, seconda della classe, per la ventesima giornata di Serie D.

I Leopardi arrivano dalla trasferta di Rivalta, dove l’Atlavir ha difeso le mura amiche conquistando i 2 punti. Inizio equilibrato, con i padroni di casa che riescono a contenere l’attacco degli ospiti. Dopo un parziale cuneese, coach Dabbene corre ai ripari, riuscendo a contenere il distacco. Il quarto termina con la tripla sulla sirena di Isaia per il 12 a 18. Nel secondo periodo, i ragazzi di coach Lelli ingranano la marcia giusta, riuscendo ad inanellare un parziale importante per le sorti della gara: si va all’intervallo con Granda College in avanti di 15 lunghezze. Al rientro dagli spogliatoi, i Leopardi cercano di ricucire il gap, guidati dalle penetrazioni di Tommaso Bianco e Roccati, ma il distacco rimane bloccato sui 14 punti. Discorso analogo per l’ultima decina, dove Cuneo mantiene le distanze con il tiro dalla lunga distanza fino alla sirena finale.

«Giocato bene contro un’ottima squadra, parziale nel secondo quarto decisivo e non siamo più riusciti a ricucire – commenta coach Marco Dabbene – Ancora una volta però segnali incoraggianti da tutto il gruppo. Ora andiamo ad Alba con l’obiettivo di chiudere con una gioia questa prima fase».

BEA CHIERI SSDRL – GRANDA COLLEGE CUNEO 62-80

Parziali: 12-18, 26-41, 48-62

BEA CHIERI: Munafò, Roccati 8, Barbero (C) 10, Lafiosca, Gangi L., Ferrone Ric. 4, De Mita 7, Bianco T. 12, Ratto L. 6, Tagliano 8, Campagnoli, Orsi 7. All. Dabbene, Ass. Pirocca, Prep. Gangi A., Acc. Monteleone, Add. Arb. Bianco L.

CUNEO: Rosso 13, Bruschetta 14, Capelli 4, Isaia 8, Manfredi 17, Massa 13, Ramondetti n.e., Cani 1, Comotti 2, Brero 2, Saladini 4, Zuppanelli 2. All. Lelli.