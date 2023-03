Gators: il recap della settimana

SERIE D VM SERVICE GATORS - ASC SAVIGLIANO 62-47

Parziali 14-15, 30-33, 49-39 VM SERVICE Gators: Marengo 26, Valinotti, Cerutti 11, Alessio, Nicola S. 5, Nicola A. 7, Ghigo 2, Fissore 6, Varallo N.E., Pistone, Fantini 5. All.: Fabbri ASC Savigliano: Eula 1, Masento 3, Bertello 3, Giordano 2, Maero 7, Giannotto 8, Giraudo 4, Origlia 2, Mondino 8, Icardi 6, Bono N.E., D'amelio 3. All.: Bacci Nel tripudio generale di un pubblico rumoroso e festante, i Gators conquistano un derby inizialmente equilibrato e poi dominato dai giocatori allenati da coach Marco Fabbri: la stracittadina torna così ad essere appannaggio degli Alligatori, che fanno valere il fattore campo sconfiggendo nettamente i cugini capolisti del girone. L’elevata posta in palio crea sin da subito tensione tra gli uomini in campo, tanto che per tre minuti e trenta dopo la palla a due nessuna delle squadre riesce ad andare a canestro a causa di diversi errori sotto le plance e alcune palle perse da entrambi i lati: è Fantini a sbloccare il match con due tiri precisi dalla lunetta a cui risponde subito Icardi; Marengo e Andrea Nicola tengono a contatto i Gators, che però non riescono ad allungare e vengono nuovamente sorpassati. Un Fantini sugli scudi mette a segno un canestro procurandosi anche un tiro libero supplementare, ma i cugini saviglianesi rispondono con una tripla di Mondino. Cerutti controbatte, ben aiutato da Marengo ma sulla sirena le Pantere trovano la bomba che permette loro di chiudere il primo parziale sul +1. Secondo quarto che sembra essere la fotocopia del primo, con le due squadre a faticare per due minuti fino al canestro di un dinamico Fissore: le due formazioni si sfidano a viso aperto, restando sempre incollate e rispondendo colpo su colpo ai canestri avversari. Stefano Nicola, Fissore e Marengo segnano con costanza portando i Gators sul 30-30, ma ancora nel finale del parziale Savigliano torna avanti con una tripla di Giannotto. Dopo l’intervallo lungo, partono meglio gli ospiti che allungano con Icardi, ma una bomba di Cerutti mantiene i biancoverdi a contatto: dopo una fase di stallo, caratterizzata da diversi palloni persi da entrambe le formazioni, Andrea Nicola mette a referto una bomba che indirizza il match e l’1/2 di Marengo dalla lunetta regala il vantaggio massimo (+8) ai Gators. Nel finale di tempo, le due squadre segnano con costanza ma i padroni di casa allungano ancora con Marengo chiudendo il terzo quarto sul 49-39. Colpiti, gli avversari non reagiscono più e Marengo prima si prende un rimbalzo offensivo e poi va a segno sulla sirena dei ventiquattro secondi: una nuova fase di stallo non fa più muovere il tabellone, ad eccezione di alcuni tiri liberi per entrambe le formazioni, ma è ancora Marengo a segnare e a procurarsi un fallo aggiuntivo. Un’altra bomba del totem biancoverde infiamma il pubblico e spegne definitivamente le speranze di rimonta saviglianesi. Sul finale, a coronare una gran prestazione di tutto il gruppo, un’ultima bomba di Cerutti permette ai Gators di allungare ulteriormente: è il sigillo che fa scattare la standing ovation del numerosissimo pubblico biancoverde. Arriva così una vittoria importante, che permette ai Gators di restare nella zona medio alta della classifica e che dà fiducia e morale in vista degli ultimi due impegni in esterna del campionato. Prossimo incontro: domenica 19/03/2023 ore 21:00, Orbassano – VM SERVICE Gators (Palestra Sc. El. 'I.Calvino' - Via Piossasco 57 RIVALTA DI TORINO (TO)). U17 GOLD GGS BASKETBALL PROJECT - BRA 64-66

Parziali: 15-14, 22-19, 15-12, 12-21 GGS Basketball Project: Picollo 2, Ruffinatto, Inaudi, Di Meo 29, Massa, Ficetti 5, Bertaina 9, Vergnaghi 14, Barra 5, Condur, Bernardi, Giordano. All.: Nicola – Ass.: Di Meo Bra: D’Orta 9, Ferrero 15, Pereno 4, Di Giovanni, Agosto 6, Compagni 2, Barletta 2, Berrino, Rinaldi 7, Bernocco 15, Busato 6. All.: Siragusa – Ass.: Carena Per GGS sfuma all’ultimo secondo la possibilità di chiudere la regular season al primo posto del girone. Nella gara casalinga contro Bra di mercoledì 8 marzo i ragazzi dei coach Nicola–Di Meo stanno avanti nel punteggio per tutti i primi 3 quarti di gara, impostando da subito quello che doveva essere il leitmotiv della partita: attenzione in difesa sull’uomo più pericoloso per chiudere ogni spazio alle sue scorribande (molto buona, in questo frangente, la prestazione di Bertaina che mette letteralmente la museruola a Rinaldi) e attenzione ai tiri da fuori degli altri esterni braidesi, che si sono fatti sentire nell’ultimo quarto. GGS ha avuto poco impatto dove sembrava essere maggiormente avvantaggiata, cioè nell’area sotto canestro, dove si sono registrati gli errori più banali: tiri facili sbagliati per troppa fretta o per qualche scelta errata negli appoggi al tabellone. I padroni di casa vivono e stanno sopra nel punteggio grazie all'ottima prestazione di Di Meo, immarcabile a tratti, e alle buone scelte da fuori ancora di Bertaina. Alla fine della gara però viene fuori la maggior fame di vittoria di Bra che si giocava la partita dal “dentro o fuori” dai playoff. Gli ospiti restano più concreti e mantengono due lunghezze di vantaggio che con soli 4 secondi a disposizione GGS non è stata fortunata a colmare. Poco male, per la squadra GGS non cambia niente in termini di piazzamento nel proseguo del campionato. Ora una settimana di pausa prima dell'inizio del girone TOP, con altre 4 squadre del girone torinese da incontrare: l’avventura continua e si preannuncia più interessante che mai. ALLIEVI CARRU' - GATORS 35-73

La gara di andata in trasferta contro la squadra di Carrù era stata decisa fin dai primi minuti, in questa nuova occasione invece, per gli Alligatori il vantaggio viene raggiunto solo alla fine del secondo quarto ma non sarà più messo in discussione fino alla sirena finale. Il match vede l'esordio in questa categoria di Graziano, classe 2008 come Paonne. Entrambi giocano una buona partita e Paonne si distingue per il numero di rimbalzi recuperati e per la difesa efficace sul più forte tra gli avversari.

Mori ha l'occasione di andare spesso a referto segnando in contropiede e, insieme a Pistone, gestisce bene il pallone. Anche Culasso segna con continuità, ci prova anche Zecca ma non riesce a prendere il ritmo per un problema di falli. Sogno sfoggia una buona prestazione, soprattutto dal lato difensivo. Fina segna due punti in una bella azione con finta sul difensore avversario, mentre Scardina firma una tripla appena sceso sul parquet. Buon anche la partita di Carignano che chiuderà con 5 stoppate e 6 punti segnati in contropiede. «Sono contento della prestazione dei ragazzi, hanno giocato di squadra senza individualismi, con l'obiettivo comune di arrivare a canestro. Ora ci dobbiamo preparare per arrivare concentrati al match contro Carmagnola che sappiamo sarà un avversario ostico» commenta Coach Colonna. U15 ECCELLENZA COLLEGNO - GGS BASKETBALL PROJECT 62-46

Parziali: 16-17, 34-27, 53-32 GGS Basketball Project: Picollo 2, Ruffinatto, Inaudi 2, Di Meo 8, Bertaina 11, Vergnaghi 10, Ficetti 12, Mattio, Perlo, Barra 1, Condur, Bernardi. All.: Di Meo - Nicola La peggiore gara del Campionato del progetto GGS arriva proprio nel big match per il primo posto del Campionato Under 15 eccellenza. Collegno si presenta sul parquet con la faccia giusta e, fin dal primo istante, mette in difficoltà gli atleti della provincia di Cuneo con una difesa molto oculata, sempre in aiuto dei giocatori più importanti. La difesa GGS tiene e riesce a contenere l’attacco degli avversari, ma in attacco Vergnaghi e Ficetti non riescono a trovare soluzioni efficaci e Di Meo, Barra e Bertaina trovano la peggiore partita dell’anno nei tiri dalla lunga distanza (1 su 22 al termine della gara). GGS contiene il primo quarto, chiudendolo a +1, ma riesce a segnare solo 10 punti nel secondo quarto. I problemi veri arrivano nel terzo quarto, quando i ragazzi di coach Di Meo e Nicola staccano completamente la spina e Collegno ne approfitta, arrivando a +23. A gara ampiamente chiusa, nel quarto periodo, GGS recupera un minimo chiudendo la gara a -16. «Un vero peccato, una occasione sprecata di confronto con una squadra preparata, che ha meritato di vincere la gara» commentano i coach a fine partita. L’importante è come ci si rialza dalle sconfitte: gli atleti e lo staff GGS analizzeranno la gara, e troveranno sicuramente situazioni su cui lavorare ed adattare. L’importante sarà sicuramente l’approccio con cui ci si presenterà nella gara di ritorno. U15 GOLD ABC SERVIZI GATORS – MONCALIERI 74–63

Parziali: 16-4, 32-25, 55-44 ABC SERVIZI Gators: Mosso 3, Vallero 2, Crosetto 18, Paonne 8, Bosio 2, Chiarlo 18, Graziano 4, Mellano, Botta A 4, Botta C 4, Ambrogio 7, Iacuzzi 4. All.: Racca, Ass.: Marengo Moncalieri: Soro 2, Cuku, Pettiti 6, Acquino 6, Balestra 6, Lauria 1, Traficante 4, Peverini 11, Sandrone 2, Scanferun 4, Rengifo, Lerro 21. All. Sciannimanico, Ass.: Albanese

«La prestazione contro Moncalieri ha dimostrato che il lavoro fatto in palestra durante gli allenamenti sta pagando. Il merito va tutto a questi ragazzi che non hanno mai mollato, anche di fronte alle tante difficoltà che si sono trovati ad affrontare in un campionato molto impegnativo come il Gold. Il percorso sta cominciando a portare frutti ed è il momento di non mollare per farci trovare pronti per la seconda fase del campionato» c’è soddisfazione nelle parole dello staff tecnico dopo la vittoria casalinga contro Moncalieri che ha giustamente premiato i ragazzi bianco-verdi. La difesa press che gli alligatori stanno mettendo in campo ha dato vitalità ai ragazzi che hanno sfruttato a pieno la prontezza di riflessi recuperando molti palloni e trasformandoli in altrettante azioni offensive che hanno spesso raggiunto il fondo della retina. L’inizio non è stato dei migliori: gli ospiti veloci nelle ripartenze si portano subito avanti sullo 0-4. I Gators registrano le maglie difensive e, per il primo periodo, i torinesi non vedono più la palla entrare nel canestro: parziale di 16-0 e partita che prende i binari sperati dalla squadra di casa. Il secondo quarto è simile al primo fino a 4 minuti dalla fine, quando gli Alligatori attraversano un periodo di appannamento che permette agli ospiti di accorciare sensibilmente le distanze e di portarsi al -7 con cui si arriva all’intervallo lungo. Riposo che capita a fagiolo per giovani Gators che hanno così la possibilità di rifiatare e di mettere a posto le idee per la seconda metà di gara. Il terzo periodo si apre con i bianco-verdi decisi a chiudere i conti e a portare a casa la meritata vittoria: guidati da Chiarlo e Crosetto in versione deluxe e supportati da una difesa di squadra degna di una categoria superiore, i Gators allargano ulteriormente il divario di punteggio colpendo a ripetizione il canestro avversario alternando giocate da fuori a penetrazioni fulminanti. L’ultimo periodo si dipana su binari di sostanziale parità che permette finalmente ai ragazzi saviglianesi di esultare di fronte al pubblico amico. Prossimo incontro: sabato 18/03/2023 ore 17:30 ABC SERVIZI Gators – Collegno (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). RAGAZZI CSI GATORS SAVIGLIANO - MONDOVI' 56-51

Parziali: 10-7; 25-23; 48-44 Gators: Marchisio 14, Ruffino 7, Cirianni 7, Birolo 4, Allemandi 4, Grezda 4, Abbà, Bergese 6, Magliano 7, Foti 3. All.: Racca Mondovì: Negri 20, Avico 7, Letienne, Omorodion, Tarid 4, Iodice 10, Preve 4, Pedde, Iandoli, Borgna, Sedda 6, Ricco. All.: Santana

Bella ed avvincente partita quella giocata dai ragazzi biancoverdi contro i pari età monregalesi: l’equilibrio è durato per tutto il match senza che nessuna delle due compagini riuscisse a staccare gli avversari nel punteggio. I primi due quarti si sono svolti sui binari di una sostanziale parità con i Gators che provano costantemente ad allungare e gli ospiti a ribattere colpo su colpo i canestri dei locali. Si arriva all’intervallo lungo con soli due punti di vantaggio per i padroni di casa. Il terzo periodo si svolge con ancora una sostanziale parità tra le due compagini.

Solo nell’ultimo periodo i Gators accumulano una manciata di punti di vantaggio che sarà decisiva per vincere il match. Ben guidati da Marchisio, Bergese e Magliano in fase offensiva e con la difesa attenta ed aggressiva coordinata da un ottimo Allemandi, gli alligatori portano a casa la partita. Ora testa al prossimo incontro: il derby in famiglia con gli amici della West Coast. Prossimo incontro: mercoledì 16/03/2023 ore 19.30, Gators West Coast - Gators Savigliano (Palestra Scuole Medie "G. Balbis" di Moretta - Via Martiri Libertà, 10 - MORETTA (CN)). U14 SILVER DECORAZIONI CIRIANNI GATORS - CONDOVE 68-36

Parziali: 13-7, 20-5, 16-14, 19-10 DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Mosso 5, Tretanelli, Botta C. 10, Botta A. 16, Barbero 7, Fresia 6, Iacuzzi 12, Bossati 7, Abello 5. All.: Marengo Ass. All.: Racca Condove: Volina, Croce, Racca 11, Papuc 3, Nechitov 5, Bertolini 2, Bruni, Pognant, Deluca 3, Milani, Capoccioni 12. All.: Girodo

Ben tornata vittoria! Domenica 13 marzo al pala Marenco di Savigliano scendono in campo i Gators targati e supportati da Decorazioni Cirianni e Condove. Gli ospiti hanno ben figurato nel girone qualificazione, condannando alla sconfitta anche la forte 5pari affrontata dai Gators nel turno scorso, e sono reduci da una prestazione convincente contro Chieri. Agli Alligatori bruciano ancora le due sconfitte patite per pochi punti di margine e son decisi a riscattarsi subito, nonostante per l'occasione siano solamente in 9. I Gators partono subito col piede sull'acceleratore, con la forte press sugli avversari, che permettono a "Bomber" Iacuzzi e "Mox" Mosso di scatenarsi, recuperando tanti palloni e sbizzarendosi in attacco. Il giovane Fresia è una spina nel fianco per Racca e compagni, e insieme a Bossati chiude tutte le linee di penetrazione agli esterni avversari trovando soluzioni personali e per i compagni di pregevole fattura. Le due torri Abello e Botta A. sono delle piovre, catturano rimbalzi e si fanno trovare pronti sugli scarichi ben costruiti da Trentanelli, sempre molto attento e prolifico. Chiamati in causa Barbero e Botta C., non solo trovano la via del canestro con tiri giusti e ben costruiti, ma riprendono le redini difensive sostituendo egregiamente i compagni. Alla fine il risultato sorride per la compagine targata Decorazioni Cirianni, con un +32 che lancia un bel segnale: questi Gators non mollano mai ed insieme superano i momenti più ardui. «C'è poco da dire: la dedizione, la voglia di fare e di sacrificarsi con e per la squadra ci riempiono d'orgoglio di partita in partita. Siamo contenti del risultato, non tanto per la vittoria ottenuta che fa sempre piacere, quanto per i ragazzi che lavorano duramente giorno per giorno migliorando loro stessi ed i compagni» le parole dei coaches a fine gara. U13 SILVER GATORS - ACAJA FOSSANO 55-54

Parziali: 16-20, 12-16, 10-8, 17-10 Gators: Brunetti 1, Casasole 8, Barra 8, Rosso 2, Correndo 4, Rmonda 4, Ambrogio 8, Sordella 19. All.: Toselli Fossano: Grossardi 2, Alladio 10, Tealdi 6, Servetti 2, Tallone, Bonacossa 7, Gaschino, Avena, Operto 16, Terzaghi 6, Forte 2, Gonella. All.: Manassero - Castellano

Nella seconda giornata della seconda fase Top del campionato Under 13 Silver, i Gators ospitano la forte compagine dell'Acaja Fossano, già affrontata per due volte nel girone di qualificazione. Nelle precedenti occasioni gli Alligatori avevano ottenuto una vittoria e una sconfitta. Fossano si era piazzata prima nel girone e i Gators subito dopo in seconda posizione. Gli Alligatori si presentano con solo 8 giocatori, a causa la concomitanza della trasferta U12 a Cuneo e diversi indisponibili per malattia. Il primo quarto è a favore degli ospiti, i biancoverdi faticano a contenere la fisicità di Bonascossa e Operto, mentre in attacco Ambrogio sblocca l'offensiva Gators che fatica a trovare la via del canestro. Nel secondo quarto Rosso e compagni non migliorano la situazione: è ancora l'Acaja a tenere il pallino del gioco e si va al riposo con gli Alligatori sotto 36-28. Nel terzo quarto i padroni di casa cambiano finalmente atteggiamento, la difesa stringe i denti con Casasole a combattere su ogni rimbalzo, mentre Barra gioca ottimi 1c1 e trova spesso la retina o un compagno libero. Si chiude il terzo quarto ancora sotto (38-44), ma gli Alligatori sono determinati. Nell'ultimo quarto Correndo fa giocare in maniera ordinata i suoi compagni, mentre Rimonda e Sordella confezionano il capolavoro della giornata, portando in vantaggio a pochi secondi dalla fine i biancoverdi. Nell'ultima azione l'Acaja ha la palla in mano della vittoria, ma il tiro finale non va a buon fine e i Gators possono festeggiare una bella vittoria dopo una clamorosa rimonta. «È stata una partita molto sofferta per noi, - commenta lo staff. - Questa seconda fase è davvero dura, ogni partita è una battaglia, ma queste situazioni ci offrono l'opportunità di crescere molto sia come individualità che gruppo. Oggi i ragazzi volevano questa vittoria e hanno lottato insieme fino alla fine, molto orgogliosi di loro!» Prossimo incontro: venerdì 17/03/2022, ore 18.15 - Savigliano - Gators (Palaferrua, Corso Roma 70, SAVIGLIANO (CN)). U12 CSI LADY GATORS - FARIGLIANO ROSSA 17-65 Lady Gators: Avesani, Barbero 1, Casassa 4, Chiapello 2, Chiavero 5, Colosimo, Dotta, Imberti Gastaldi 1, Ziliotto G. 2, Ziliotto S. 2, Pepe. All.: Sabatino Farigliano: Grosso 17, Galleano 9, Novarese 9, Reineri, Rinaudo 1, Romana 14, Viara 10, Cerato. All.: Bolgioni

Domenica pomeriggio, nell'ultima gara della prima fase del campionato under12 CSI, le giovani Lady Gators ospitano la capolista Farigliano. Partenza a razzo degli ospiti che non lasciano scampo alle Lady che fanno fatica a superare i diretti avversari, più per timore che per incapacità. Infatti via via che il match prosegue le bianco verdi si sciolgono e iniziano giocare buone trame, anche se spesso senza concretizzare il buon gioco in punti. Di questa situazione ne approfittano gli ospiti per colpire in campo aperto grazie alla maggiore fisicità e velocità. Tra le ragazze spicca sicuramente la prestazione di Chiapello (2) che dimostra la sua grinta in attacco e in difesa, contenendo la palla con vigore ad avversari molto più grandi di lei. Ci fa piacere segnalare anche il canestro realizzato da Greta Ziliotto che ripaga l'impegno, la tenacia e la costanza che sta mettendo sia in allenamento che in partita, nonostante abbia iniziato a giocare solo quest'anno. U12 CSI GATORS RACCONIGI - MONDOVI' 22-75 Gators Racconigi: Vogliazzo 2, Ferrero D. 10, Danese G., Danese N., Cornaglia 4, Barbiero, Raducanita 2, Coda 2, Lega, Verna 2, Gastaldi, Violante. All.: Nasari Mondovì : Ambrosio, Clerico 2, De MAtteis 4, Deramo 4, Ferrero 4, Gamba 16, Ghiglia, Grossi 27, Rossi C., Sampò 12, Rossi L. 4, Spagnolini 2. All.: Bottesi Sabato 11 marzo al palazzetto di Racconigi si è disputata l’ultima gara del girone di ritorno del campionato U12 CSI contro i ragazzi di Mondovì. La gara nella prima parte è stata combattuta, ma poi gli ospiti grazie alla loro esperienza e bravura hanno allungato sempre più il vantaggio fino al risultato finale di 22-75. «Si conclude questo primo campionato con il bottino di 2 vittorie e 12 sconfitte, ma i numeri non rispecchiano il percorso positivo di questi ragazzi. La squadra è stata formidabile: ha sempre lottato anche nelle molte occasioni in cui ha giocato contro avversari più esperti. La maggior parte dei giovani Alligatori racconigesi è alla prima esperienza. Questo è da considerarsi l’anno zero del minibasket e del basket di Racconigi, sicuramente il prossimo anno parteciperemo allo stesso campionato, ma con più esperienza e sono certo che i ragazzi si toglieranno altre soddisfazioni. Un grazie particolare a tutti i genitori che ci hanno accompagnato, supportato ed aiutato in questa stagione» commenta Coach Nasari. Ora si attende la decisione del CSI per una eventuale seconda fase, comunque i ragazzi scenderanno ancora in campo sicuramente in gare amichevoli. U12 ESORDIENTI ALBA - GATORS WEST COAST 15-9 Gators West Coast: Airaudo, Kolndrekaj S., Kolndrekaj A., Prus, Bossati, Granero, Airaudo S., Castagno, Pasquinelli, Dellavalle, Ruberti. All.: Nicola.

Nella trasferta in Langa di sabato 11 marzo gli esordienti di coach Nicola devono fare i conti con numerose defezioni per malattia e per impegni di famiglia: ci si presenta al PalaLanghe con soli 10 giocatori a referto a cui si aggiunge il giovanissimo Alfons Kolndrekaj (classe 2013) che va a far compagnia al fratello nelle rotazioni in campo.

All’inizio la partita è molto equilibrata: Alba vince di misura il primo parziale mentre il secondo tempo finisce in perfetta parità. I padroni di casa possono però contare su una panchina più lunga, mentre i giovani West Coast cominciano ad accusare la stanchezza e perdono contatto negli ultimi due parziali. Un’impennata di orgoglio consente ai Gators di agguantare il penultimo quarto con autorità, mentre nell’ultimo quarto si vede di nuovo Alba padrona del campo che vince l’incontro con merito. «Poco male: la partita è stata un ottimo banco di prova per tutti i giocatori presenti, che hanno avuto modo di giocare per molti minuti, cosa difficile da fare quando si è al completo. Siamo proiettati alle prossime sfide che da qui a fine campionato saranno ancora molto numerose» commenta Coach Nicola. U12 CSI AUXILIUM CUNEO - GATORS SAVIGLIANO 26-60 Gators Savigliano: Casalis 6, Mariani 4, Singh 1, Montagnana 32, Flecchia 2, Ariaudo 4, Culasso 11. All.: Sabatino Auxilium Cuneo: Nikaj 2, Alberti, Gaspri 9, Marangoni 2, Malfatti, Salemi, Lazarovici 7, Lopatriello 2, Meloni 2, Vizzari 2. All.: Barriera Nell'ultima giornata della prima fase del campionato Under 12 i Gators di Savigliano hanno affrontato e battuto i padroni di casa di Auxilium Cuneo. In formazione fortemente rimaneggiata gli alligatori iniziano la gara in maniera piuttosto incerta, complice anche la zona messa in campo dagli avversari che, nelle prime battute, si portano in vantaggio 4 a 0. Il vantaggio dei padroni di casa dura poco perché gli alligatori, guidati da coach Sabatino, iniziano a prendere confidenza con le "nuove" spaziature. La buona vena al tiro di Montagnana (32 per lui, con 6 triple messe a segno!) ha fatto poi il resto. Encomiabile il lavoro difensivo di Singh e Ariaudo che recuperano tanti palloni a beneficio degli altri compagni che così possono attaccare in campo aperto. Ora si attende la formula e il calendario della prosecuzione per la seconda fase. U12 CSI ALPICAR GATORS WEST COAST - FARIGLIANO BIANCHI 62-54

Parziali: 25-11, 37-30, 53–35, 62-45 ALPICAR West Coast: Ariaudo 26, Angaramo 2, Barbieri 2, Mura 2, Pasquinelli 10, Prus 2 , Ruberti 12, Simon, Millone, Kolndrekay 2, Damian 4 All.: Tesio Farigliano Bianchi: Aimasso 5 , Calandri 2, Caliman , Cappellino 21, Capotti 7, Lami , Manfredi 6, Rossi 2, Viotto 2 All.: Sappa

Giovedì 9 marzo, arriva a Moretta la formazione di Farigliano (Bianchi), per il match valevole per il campionato U12 CSI. Dalle prime battute i Gators si dimostrano molto reattivi e, con Airaudo mattatore, raggiungono un vantaggio a fine primo quarto di 25-11. Un leggero infortunio toglie dalla partita Angaramo, che per il tempo giocato aveva sfoderato un ottimo carattere e molta lucidità nel portare palla. C’è spazio per tutti: ogni giocatore impiegato da coach Tesio si dimostra all’altezza ed esprime un miglioramento che continua ormai da diversi mesi. Nell’arco della partita Farigliano si avvicina pericolosamente fino al -4 nella seconda frazione. I Gators reagiscono con Pasquinelli indiavolato che gioca un'ottima partita, e il solito Airaudo che prende rimbalzi e riesce quasi sempre a concretizzare i tiri dalla media e da sotto canestro. «Sono contento di questa prestazione, anche oggi cambiando le carte e inserendo tutti i giocatori a disposizione siamo riusciti a mantenere una buona qualità di gioco, esprimendo il lavoro svolto in allenamento» le parole di coach Tesio a fine partita. TORNEO IN CASA PER GLI SCOIATTOLI SAVIGLIANESI Domenica mattina sul parquet per il gruppo Scoiattoli saviglianesi che hanno ospitato i pari età di Cuneo, Farigliano, Cherasco e i cugini dell'Amatori Basket in un intenso torneo. Le partite disputate sono valevoli per il campionato di categoria e si sono giocate con incontri da 6 tempi da 3 minuti ciascuno, i giocatori si sono affrontati in formazioni di 3 contro 3 come da regolamento. I risultati delle patite sono stati: Gators - Cherasco 20-26

Farigliano - Amatori Bk 10-14

Gators - Amatori Bk 10-14

Gators - Cuneo 8-16

Gators - Farigliano 7-16

Cuneo - Amatori Bk 14-10

Cuneo - Cherasco 16-8

Farigliano - Cherasco 13-11

Cuneo - Farigliano 13-11

Amatori Bk - Cherasco 16-8 Come sempre, al di là del risultato, l'esperienza è stata molto positiva per i ragazzi che hanno avuto modo nuovamente di mettersi alla prova e hanno trovato spunti di miglioramento. «L'occasione di scendere spesso sul parquet è importante già da questa età per "rompere il ghiaccio" e cominciare a mettersi alla prova. Per questo facciamo in modo di dare continuità a questi appuntamenti e colgo l'occasione di ringraziare le famiglie che sostengono i figli in questo percorso e tutti coloro che hanno dedicato il proprio tempo e le proprie competenze per rendere possibile questa piacevole mattinata» commenta Marco Nasari, responsabile MB Gators. Un grazie alle società che hanno partecipato e alle famiglie che hanno sostenuto i propri ragazzi in modo sempre molto sportivo.

