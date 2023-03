Giaguari Torino: è mancato nella notte Luigi Piccatto

È mancato questa notte Luigi Piccatto, fondatore, con Maurizio Berini, dei Giaguari, nel lontano 1979. Canottiere e appassionato di sport, si innamorò subito di quella strana disciplina che, allora, si vedeva solo in alcuni film americani.

Presto l'idea di una squadra a Torino prende piede, e già nel 1980 i Giaguari Torino muovono i primi passi giocando contro le squadre milanesi. Piccatto ricoprirà il ruolo di Quarterback nei primissimi anni, sotto la guida di Ken Richer, per poi diventare Head Coach. Meticoloso, studioso del gioco, appassionato ed entusiasta a lui si deve il celeberrimo logo dei Giaguari, frutto della sua grande passione, il disegno. Fumettista professionista è stato per molto tempo nella scuderia Bonelli, creando tavole stupende per il famoso Dylan Dog.