La Reale Mutua vola ad Agrigento

Dopo il weekend di Coppa Italia, la Reale Mutua Torino si rituffa nel campionato dove domani, palla a due alle ore 20.30, sarà ospite della Moncada Energy Agrigento, partita valida per la nona giornata di ritorno del campionato di Serie A2.

GLI AVVERSARI

La squadra siciliana, allenata da coach Devis Cagnardi, occupa il settimo posto nella classifica del Girone Verde, con un record di 11 vittorie e 11 sconfitte. Nella gara di andata, la squadra gialloblù si impose 88-69.

Miglior realizzatore degli agrigentini è Alessandro Grande, che viaggia a 18.0 punti e 3.5 assist di media ed il 41% da tre punti.

Il roster completo

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «È chiaro che sarà una partita particolare, nel senso che entrambe le squadre hanno molto da chiedere a questa gara: Agrigento la possibilità di entrare nella seconda terzina in vista della seconda fase e noi ci giochiamo la possibilità, qualora dovessimo rimanere in questa seconda terzina, di arrivarci con il maggior numero di punti possibili. È quindi evidente che, su entrambi i fronti, ci siano delle motivazioni forti. È ovvio che le condizioni di preparazione della gara sono estremamente diverse: Agrigento è da un po’ che sta pensando a questa partita, mentre noi veniamo dalla battaglia di Coppa Italia. Su questo però non possiamo fare niente: dovremo cercare di farci trovare pronti, ma la cosa più importante sarà verificare quanto saremo riusciti a ricaricare le batterie dopo una semifinale di Coppa Italia che è stata una partita estremamente dispendiosa sotto il profilo fisico».

INFO UTILI

Si gioca mercoledì 15 marzo, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Gianluca Gagliardi, Alessio Dionisi e Francesco Praticò.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su LNP Pass.