Short Track – Campionati Italiani Assoluti

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio in collaborazione con il team padrone di casa, la ASD Velocisti Ghiaccio Torino , vedrà confrontarsi i più forti atleti del panorama nazionale sulle tre distanze canoniche e nella staffetta mista. Il programma scatterà sabato pomeriggio alle ore 13 con la corsa alle medaglie sui 1500 m e sui 500 m. Domenica, invece, start alle 8.30 con le sfide sui 1000 m e, per concludere, fasi finali della Mixed Team Relay, prevista sulla distanza dei 2000 m.

Torino capitale dello short track . Fari puntati su sabato 18 e domenica 19 marzo, in un fine settimana nel quale il PalaGhiaccio Tazzoli ospiterà i Campionati Italiani Assoluti che assegneranno i titoli per la categoria Senior, al maschile e al femminile.

Al gran completo la partecipazione degli Azzurri, reduci dai sontuosi Mondiali appena andati in scena a Seul, in Corea del Sud. A cominciare dal neo campione iridato Pietro Sighel, presente in collegamento video alla conferenza stampa, a cercare una gustosa rivincita contro Luca Spechenhauser dopo la rimonta subita nell’edizione 2022 di Bormio. E senza dimenticare il medagliato olimpico e mondiale Andrea Cassinelli, il quale potrà contare sull’appassionato sostegno del pubblico torinese e che non ha voluto far mancare la propria partecipazione di persona al vernissage della manifestazione. Non meno di spessore il parterre al femminile, con Arianna Valcepina che avrà in Arianna Sighel la prima antagonista e che tenterà di succedere nell’albo d’oro alla sorella Martina, rientrata da poche settimane alle gare dopo lo stop nella prima parte di stagione.

Di seguito le dichiarazioni delle autorità

Andrea Gios (presidente FISG): «È un momento magico per lo short track italiano e questi Campionati cadono a fagiolo a celebrare una stagione straordinaria, costellata di risultati incredibili e conclusa dalle splendide quattro medaglie dello scorso weekend sul ghiaccio di Seul. Mi auguro che questi Italiani siano un momento per festeggiare i nostri grandi campioni e celebrare i traguardi raggiunti. Siamo contenti che Torino ospiti questa manifestazione perché è una capitale olimpica e non vedo cornice migliore per questo gran finale di stagione. Ci auguriamo che questo inverno sia di buon auspicio sul lungo cammino che porterà questi ragazzi e ragazze ai Giochi di Milano Cortina 2026».

Renato Viglianisi (presidente FISG Piemonte): «Per il nostro Comitato Regionale non può che essere un privilegio l’onore e l’onere di ospitare nel centro federale del Palaghiaccio Tazzoli la massima competizione nazionale, a maggior ragione considerando l’eccezionalità di questa stagione per il movimento dello short track, da sempre disciplina molto cara al nostro territorio. Orgoglio che si accompagna alla soddisfazione per il percorso intrapreso in questi anni a sostegno delle nostre società e per lo sviluppo e la promozione degli sport del ghiaccio in Piemonte. Un lavoro di programmazione e organizzazione che ci ha permesso di raddoppiare il numero dei tesserati in meno di cinque anni e che ci consentirà di accogliere sempre più manifestazioni di rilievo internazionale nel prossimo futuro».

Stefano Mossino (presidente CONI Piemonte): «L’eccellenza nazionale del pattinaggio di velocità maschile e femminile torna a Torino con una competizione che avrà un eccellente valore agonistico, ma anche un essenziale valore promozionale del territorio, perché gli atleti e le atlete provenienti da tutta Italia potranno ammirare le eccellenze culturali, artistiche, ambientali, artigianali enogastronomiche e imprenditoriali della nostra splendida regione. Gli Assoluti incarnano i grandi valori dello sport, quali agonismo, promozione dei territori, educazione dei giovani, condivisione sociale, superamento delle differenze e integrazione, tutela della salute e rappresentano, quindi, la voce e la voglia intensa, coraggiosa e vera, di voler con lo sport superare l’emergenza e le drammaticità contemporanee, alla scoperta quotidiana, faticosa ma certa, dei nuovi orizzonti che possiamo dare non solo a noi stessi ma ai nostri paesi, ai nostri tempi, alle nostre vite e alla nostra società. Il Comitato Piemontese del CONI è orgoglioso di annoverare tale manifestazione fra le competizioni che si svolgono sul territorio regionale. Un grandissimo plauso e ringraziamento per l’impegno profuso, per la disponibilità e per la professionalità alla FISG e al Comitato Piemonte, alla ASD Velocisti Ghiaccio Torino, alla Regione e alla Città di Torino. E, da primo tifoso degli atleti e delle atlete piemontesi, un grandissimo in bocca la lupo ai bravissimi rappresentanti del nostro territorio».

Fabrizio Ricca (Assessore allo Sport Regione Piemonte): «Il Piemonte si conferma la casa degli sport invernali, la regione Regina dei ghiacci e lo fa ospitando un grandissimo evento che porterà sul nostro territorio i campioni dello Short Track - afferma l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca -. Questo evento dall’assoluto valore agonistico ci riempie di orgoglio e conferma tutto il lavoro fatto fino a oggi per attirare competizioni prestigiose. Sono certo che gli appassionati potranno assistere a una vera festa dello sport».

Domenico Carretta (Assessore allo Sport Comune di Torino): «La Città di Torino è orgogliosa di ospitare i Campionati Italiani Assoluti di short track, in programma il prossimo fine settimana al Palaghiaccio Tazzoli. Sarà l’occasione per vedere all’opera i nostri migliori atleti che si sfideranno per conquistare il titolo tricolore. Colgo l’occasione per ringraziare la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio per l’organizzazione e per aver scelto nuovamente Torino quale sede di questa importante manifestazione».

Alessandro Ciro Sciretti (presidente Comitato organizzatore di Torino 2025 ed Edisu Piemonte): «È davvero emozionante poter vedere gli assi dello short track questo weekend a Torino dopo le grandissime imprese ai Mondiali in Corea del Sud. Lo short track è uno dei nove sport che sarà protagonista ai Giochi Mondiali Universitari invernali che andranno in scena tra meno di due anni ed è bello che gli sport del ghiaccio, ormai entrati nel Dna di Torino dopo il successo dell’Olimpiade e della Paralimpiade del 2006, facciano vivere i nostri palazzetti con eventi di spessore. Ci auguriamo che tanti atleti che partecipano alla rassegna tricolore di questo weekend possano realizzare il sogno di difendere i colori azzurri ai Giochi di Torino 2025».

Angela Barbera (presidente ASD Velocisti Ghiaccio Torino): «L’accordo siglato tra FISG e Comune di Torino ci offre l’onore di lavorare nel centro federale e ci permette di ospitare la competizione nazionale più importante della stagione, assistendo al brivido offerto da atleti che hanno coronato il sogno olimpico come Andrea Cassinelli, cresciuto proprio al PalaTazzoli, il quale arricchisce una ricca platea di atleti medagliati torinesi, da Orazio Fagone a Marta Capurso, da Roberto Peretti a Gabriella Monteduro e i fratelli Carta. La Velocisti Ghiaccio Torino garantisce autentica passione per lo short track e intendiamo coltivare questa passione per poter esprimere al meglio le opportunità che offre la vita sportiva, di cui gli atleti VGT sono una costante conferma di valori e principi».

Pietro Sighel (campione europeo e mondiale 500 m): «Quando si fa risultato in prima persona non ci si rende conto del tutto di ciò che si ha fatto. Ripensando alla gara che mi ha regalato l'oro, sono entrato all'ultimo curva concentrato soprattutto a proteggere la mia posizione sull'olandese Van 't Wout, poi si sono un attimo toccati quelli davanti e ho cercato di cogliere il momento uscendo più secco di loro. Sono molto contento, naturalmente, così come lo sarà altrettanto mio papà che ha saputo trasmettere a me e mia sorella la passione straordinaria per questo sport».