FISI-AOC: i risultati negli slalom di Narvik, Bielmonte e Kronplatz

Nella gara maschile vittoria del catalano Joaquim Salarich tesserato per La Molina Club d’Esports, con il tempo complessivo di 1’,36”,10/100, seguito dai due francesi Steven Amiez del Club des Sports de Courchevel e Hugo Desgrippes del Club de Sports de La Clusaz, staccati rispettivamente di 61/100 e 68/100. Decimo il finanziere altoatesino Matteo Canins, seguito dal bresciano Lorenzo Moschini del Centro Sportivo Esercito, ventiduesimo. Al ventiquattresimo posto il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito, in procinto di partecipare alle Finali della Coppa del Mondo a Soldeu.

Peccato per Beatrice Sola, trentina classe 2003 delle Fiamme Oro, che ha attaccato a tutta per vincere la Coppa Europa di specialità, ma è uscita nella seconda manche e ha chiuso la stagione nel circuito continentale al secondo posto classifica, garantendosi comunque il posto in Coppa del Mondo per la prossima stagione. La migliore delle azzurre è stata la tarvisiana del Centro Sportivo Esercito Lara Della Mea, settima a 72/100, seguita da Vera Tschurtschenthaler del Centro Sportivo Esercito, tredicesima. La finanziera valsesiana Emilia Mondinelli ancora una volta è stata brava con il quattordicesimo posto a 2”,03/100, ma bene anche la sestrierina Lucrezia Lorenzi , sedicesima. La torinese Anita Gulli del Centro Sportivo Esercito, dopo un grave errore nella prima manche, ha chiuso in trentaquattresima posizione.

Marie Lamure non si ferma più. La ventunenne francese del Club de Sports de Courchevel ha vinto anche lo Slalom delle finali della Coppa Europa femminile a Narvik, in Norvegia, con il tempo totale di 1’,37”,62/100, precedendo due svizzere: Nicole Good dello Ski Club Sardona Pfaefers e Melanie Meillard dello Ski Club Heremencia, staccate rispettivamente di 43/100 e di 58/100 centesimi.

Sul podio Aspiranti primo il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, diciannovesimo assoluto, secondo il valsusino Marco Leone del Golden Team Ceccarelli ventunesimo assoluto, terzo il torinese Lorenzo Mula del Golden Team Ceccarelli, ventiseiesimo assoluto.

A Plan de Corones-Kronplatz invece si è disputato uno Slalom FIS valido per i campionati nazionali portoghesi, vinto in campo femminile dalla britannica Victoria Palla, con il tempo totale di 1’,19”,25/100. Quarto posto a 67/100 per la carabiniera genovese Serena Viviani.

Le classifiche del secondo Slalom FIS di Bielmonte e dello Slalom FIS femminile di Kronplatz

Women's Slalom

Men's Slalom

Women's Slalom Kronplatz

DIRAMATI GLI ELENCHI DEGLI ATLETI QUALIFICATI PER I CAMPIONATI ITALIANI ALLEVI E RAGAZZI A PONTE DI LEGNO-TONALE

Il Comitato FISI Alpi Occidentali ha diramato la lista ufficiale delle atlete e degli atleti che si sono qualificati per i Campionati Italiani Allievi e Ragazzi di sci alpino, in programma nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale dal 20 al 24 marzo. Il programma della manifestazione prevede per lunedì 20 marzo la gara di Skicross dei Ragazzi e il Gigante degli Allievi, per martedì 21 la prova del Super-G Ragazzi e lo Slalom Allievi, per mercoledì 22 il Super-G Ragazzi e lo Skicross Allievi, per giovedì 23 lo Slalom Ragazzi e la prova del Super-G Allievi, per venerdì 24 il Gigante Ragazzi e il Super-G Allievi. Queste le liste degli atleti qualificati:

Allieve: Francesca Banchi (Sestriere), Elisa Graziano (Ala di Stura), Emma Bastita (Pragelato), Anita Sofia Rej (Sestriere), Beatrice Mazzoleni (Regeneration Team), Sofia Ciman (Mondolè Ski Team), Martina Mis (Sauze d’Oulx), Amelia Grace Curto (Equipe Beaulard), Matilde Manzon (Sansicario Cesana). Riserva Beatrice Carle (Mondolè Ski Team).

Allievi: Lorenzo Cuzzupè (Equipe Pragelato), Carlo Zampieri (Sauze d’Oulx), Federico Massimilla (Manta), Tommaso Brignoli (Sansicario Cesana), Simone Moschini (Sestriere), Ettore Arturo Bussei Canone (Sestriere), Francesco Sadowski (Equipe Limone), Giulio Paolo Cazzaniga (Valchisone Camillo Passet), Erik Passet (Equipe Pragelato), Alessandro Calvi (Equipe Pragelato), Gabriele Cuzzupè (Equipe Pragelato), Alessandro Massola (Sauze d’Oulx), Lorenzo Pozzi (Mera), Leone Barbè (Mera). Riserva Enrico Ribetto (Valchisone Camillo Passet).

Ragazze: Ludovica Vottero (Sansicario Cesana), Alice Scaffidi Muta (Sansicario Cesana), Benedetta Ranieri (Sci Club Limone), Giulia Gallarati (Sestriere), Giorgia Casella (Mondolè Ski Team), Maria Casaccia (Varallo), Giorgia Massimello (Golden Team Ceccarelli), Bianca Rainelli (Equipe Beaulard), Mimosa Garrino (Sestriere). Riserva Beatrice Sofia Badino (Sestriere).

Ragazzi: Giovanni Ceccarelli (Golden Team Ceccarelli), Matteo Beozzi (Sestriere), Sebastian Franco (Equipe Pragelato), Alessandro Guiffre (Bardonecchia), Natinael Cioffi (Val Vermenagna), Niccolò Castri (asd Colomion), Lorenzo Guiguet (Equipe Beaulard), Thomas Madoglio (Sansicario Cesana), Felix Baldi (Golden Team Ceccarelli), Giacomo Re (Sci Club Limone), Alberto Delogu (Equipe Limone), Ruggero Reita (Sestriere), Pietro Augusto Rosso (Golden Team Ceccarelli), Tommaso Tellini (Ski Team Valsesia). Riserva Matteo Peira (Mondolè Ski Team).