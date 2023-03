Pallapugno: a Ceva si assegnerà la Supercoppa

La stagione agonistica della pallapugno comincerà ufficialmente sabato 25 marzo, alle 14.30, nello sferisterio comunale di Ceva, dove si assegnerà la Supercoppa.

A contendersi il trofeo, la Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto e la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola. La gara si disputerà ai nove giochi e, in caso di maltempo, sarà recuperata il giorno successivo, domenica 26 marzo. La parte dell’incasso della partita spettante alla Fipap sarà devoluto all’Associazione Amale.

La Supercoppa viene disputata, ogni anno, tra la squadra vincente il campionato e la prima in Coppa Italia. Nel caso le due squadre coincidessero (nel 2022 la quadretta cortemiliese ha vinto entrambi i titoli), accede alla finale di Supercoppa la finalista perdente del campionato. La coppa entra definitivamente in possesso della società che ottiene la vittoria per tre volte, impresa riuscita finora alla Canalese (sei vittorie), alla Subalcuneo (quattro) e all'Albese (tre).