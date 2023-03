Camilla Weitzel al centro della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 anche nel 2023/2024

Ancora una conferma alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per il 2023/2024: dopo Kaja Grobelna e Ilaria Spirito, anche Camilla Weitzel ha prolungato il contratto di un altro anno. Per la centrale tedesca, 23 anni a giugno, sarà la sua terza stagione in biancoblù.

«Sono molto contenta di rimanere qui per un’altra stagione – le parole di Camilla Weitzel – In questi due anni ho imparato tanto, e sono sicura che l’anno prossimo sia io sia la società continueremo a crescere insieme. Ringrazio la società, la squadra, lo staff e i tifosi per questi due anni bellissimi. Continuare a far parte della famiglia biancoblù mi rende davvero felice».