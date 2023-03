Avigliana Basket: la Promo passa a Beinasco e vola ai playoff

Vittoria meritata e mai messa in discussione per l'Avigliana di Calabrò che al Palasport di Beinasco ribadisce a chiare lettere la propria intenzione a giocarsi le proprie chance fino alla fine ed ottengono il matematico accesso ai playoff di categoria. A due giornate dal termine i biancoverdi consolidano la terza posizione mettendosi a -4 dalla coppia di vetta, Giaveno e Venaria, e staccando di altrettante lunghezze il Condove.

Da sottolineare l'ennesima ottima prova di Stodo capace di organizzare i giochi da par suo ed autore di una prestazione al tiro notevole, con 7/7 da 2 e 8/9 ai liberi per l'ex cussino.

Appuntamento a giovedì 23 per la trasferta con l'Alber Team.



BEINASCHESE 47

AVIGLIANA BASKET 70

Parziali (12-22; 26-42; 36-60)

BEINASCHESE: Besusso 10, Di Polito 7, Mastandrea 6, Zanetti 6, Lamberti 6, Sapia 4, Bonomini 4, Canavesio 3, Noto 1, Viola. All. Troccoli.

AVIGLIANA: Stodo 24, Barberis 9, Foglino 8, Marabotto 7, Pasquarella 6, Seck 6, Truffa 4, Piazza Andrea 4, Piazza Raul 2, Caniglia, Borrelli. All. Calabrò.

ARBITRO: Lazzretti di Torino.