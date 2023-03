Agil Igor Volley: settore giovanile, il recap della settimana

U16, Igorine pronte per le Final Four territoriali!

A caccia di un altro titolo territoriale. Domenica 19 marzo a Romagnano tocca alle Igorine di Barbara Medici per le finali Under 16. Le Igorine giocheranno la semifinale contro Ovada alle 10 e in contemporanea si terrà la sfida fra Romagnano e DueA Volley Alessandria; alle 14.30 la finale 3/4 posto e alle 15 la finalissima.

U13, la squadra Blu passa ai quarti di finale

Il ritorno degli ottavi di finale territoriale, derby tutto Igorino, si è chiuso con una vittoria della formazione Blu di Eccellenza contro quella Azzurra. Una bella partita in cui tutte le Igorine, di entrambe le squadre, sono entrate in campo. Il tabellone ora prevede i quarti con sfida di andata e ritorno contro Acqui Terme: la prima gara è fissata sabato 18 alle 14 in trasferta, il ritorno domenica 26 alle 15 in casa.

U12 6x6, vittoria delle Igorine!

Solo sorrisi per ora l’Under 12 che disputa il campionato 6x6. Contro San Rocco Novara è arrivata una bella vittoria 0-3.

Prima Divisione, vittoria a Bellinzago

Tre punti per le Igorine di Simone Mazza a Bellinzago. Vittoria nel campionato di Prima divisione 0-3 (17-25; 10-25; 19-25) nella terza giornata della seconda fase.

Serie C, sconfitta con Lilliput

Una battaglia con Lilliput con la vittoria di un set. Sconfitta delle Igorine di Barbara Medici per 1-3 (25-19; 18-25; 20-20-25; 18-25) contro la seconda in classifica. La prossima sfida è in trasferta sabato 18 alle 17 a casa di Sammaborgo.