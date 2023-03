Derthona Basket: l’angolo di coach Galli

Nuovo impegno di campionato per la Bertram Derthona, impegnata sul campo della Dolomiti Energia Trentino sabato 18 marzo alle ore 20 nell’incontro valido per la 22° giornata del campionato di Serie A 2022/23. A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato, come di consueto, il vice allenatore Massimo Galli:

«Trento è la prima delle due trasferte consecutive che ci attendono: affrontiamo una squadra che abbiamo recentemente incontrato e battuto in Coppa Italia, al termine di una gara molto equilibrata.

In cabina di regia agiscono Spagnolo, giovane cresciuto molto e autore di una grande stagione, e Flaccadori, che al secondo anno a Trento dopo il suo ritorno si sta confermando un grande leader. Alle loro spalle c’è Forray, veterano e bandiera della squadra, che con garra fa cose molto utili.

Gli esterni sono completati da Lockett, molto solido, e Crawford, che è stato MVP di campionato e Coppa Italia a Cremona. Dalla panchina esce Conti, che conosco bene avendolo allenato a Pesaro: è un combattente in grande crescita, molto bravo nelle intangibles

La coppia di lunghi titolari è formata da Grazulis, ex della gara e molto pericoloso nel tiro da tre punti, e Atkins, dotato di soft touch per finire dentro l’area o concludere dal midrange. I cambi sono Mattia Udom, al primo anno a Trento, e Ladurner, prodotto del settore giovanile che dopo avere saltato per infortunio la prima parte di stagione si sta ritagliando uno spazio importante».