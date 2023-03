VTT presente alla fiera Fruttinfiore con attività sportive e giochi per tutti i bambini

A Lagnasco sinergie vincenti. Il paese del saluzzese, circa 1500 anime e tanta operosità, può a ragione definirsi quello delle eccellenze. Parliamo di settore frutticolo, quello principe per antonomasia da queste parti, di sport a più sfaccettature con il tennis in primo piano, di organizzazioni dalle valenze nazionali come quella di Fruttinfiore, Fiera giunta alla sua 21esima edizione pronta a stupire dal 31 marzo al 2 aprile prossimi.

E’ con il primo cittadino Roberto Dalmazzo, al suo primo mandato quadriennale in tale veste, che facciamo una rapido viaggio tra queste molteplici realtà: «Il nostro è un comune a vocazione frutticola – esordisce – grazie alla presenza di realtà industriali di settore molto importanti. Spiccano inoltre altre aziende di valenza assoluta come quella del Prosciutto Crudo di Cuneo e della Sacchetto Distillerie. Molti sono i lagnaschesi doc anche se come in altre parti d’Italia la presenza degli stranieri, da noi in prevalenza albanesi, è ormai una caratteristica”.

Un’esperienza, quella di sindaco, che Dalmazzo definisce positiva: «E’ un bel mandato perché nonostante le difficoltà legate al periodo pandemico siamo riusciti a fare molte cose e in diversi settori.