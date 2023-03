I Reapers Torino ripartono dai Pirates

Terza partita della stagione per i Reapers Torino che Sabato 18 Marzo alle 21 affronteranno sul campo di casa (Cus Torino, Via Milano 63 Grugliasco) i Pirates Savona, squadra ligure che conta una vittoria e una sconfitta nei precedenti match della stagione 2023.

I ragazzi di coach Cavallini scenderanno in campo con una formazione al completo e una gran voglia di riscattarsi dalle due precedenti sconfitte, con due settimane di allenamenti alle spalle che hanno consentito al team torinese di prepararsi al meglio a questo incontro.

«Sono certo che il percorso intrapreso da inizio stagione con i miei ragazzi sia impegnativo e in salita ma credo fortemente nel team e nella gran voglia di fare bene in campo» spiega Guido Cavallini, Head Coach Reapers «i Pirates sono un team forte e ben preparato con grandi ambizioni per questo campionato e sono certo che il match di Sabato sarà una bella sfida».

I torinesi confermano la formazione scesa in campo contro i Dockers Levante con Luca Fontana in cabina di regia (e il giovane Cantini a supporto) che potrà contare sulle corse di Brun e Sitra e sulle ricezioni dei veterani Delfino, Regaldo, Bossola, Confortini e dei giovani Malinverno e Moscarello. Solida la linea di attacco con gli esperti Marannano, Di Pasquale e Paonessa affiancati da un giovane Bonnot al secondo anno ai Reapers. In difesa coach Solmi si affida all'esperienza di Alice, Bellizia, Marino, Cibuc affiancati da giovani come Delvillani che ha recentemente partecipato al raduno della Nazionale tackle Under 19. Non mancherà l'esperienza della linea di difesa con Walesson De Souza, Hoxaj, Benetton, Vernetti, Brunetto e Di Tommaso.

Reapers TV trasmetterà in diretta la partita sul canale Youtube Reapers Torino.

I biglietti d’ingresso saranno acquistabili direttamente presso la biglietteria del campo.