La Reale Mutua Torino ’81 Iren impegnata alla “Zanelli” contro la Rari Nantes Arenzano

I torinesi arrivano da un’ottima prestazione di gruppo contro la Rari Nantes Sori, vincendo per 13-5. I liguri, invece, hanno perso di misura l’ultima partita (9-8) in casa del Como Nuoto Recoaro.

Simone Aversa, presenta il match: «Domani sarà una partita complicata, l’Arenzano, quando gioca contro di noi, sfodera sempre prestazioni di livello. È un’ottima squadra che meriterebbe una posizione di classifica migliore di quella che occupa attualmente. In questi giorni abbiamo preparato la partita; speriamo di arrivare in buone condizioni fisiche poiché non è stata una settimana semplicissima, ma scendiamo in acqua per cercare di portare a casa tre punti. Sabato scorso abbiamo fatto una buona prestazione, dobbiamo cercare di mantenere questo trend».

La gara si disputerà alle ore 15:00 di sabato 18 marzo alla Piscina “C. Zanelli”, Savona. La partita sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “Rari Nantes Arenzano”.

SEDICESIMA GIORNATA DI SERIE A2 M:

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori – Chiavari Nuoto

R.N. Arenzano – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Brescia Waterpolo – Como Nuoto Recoaro

C.S. Plebiscito Padova – Lavagna 90

Waterpolo Milano Metanopoli – Spazio R.N. Camogli

President Bologna – R.N. Imperia

CLASSIFICA:

Spazio R.N. Camogli 45, Reale Mutua Torino ’81 Iren 39, Brescia Waterpolo 31, Como Nuoto Recoaro 28, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 27, Lavagna 90 27, Chiavari Nuoto 22, R.N. Arenzano 15, President Bologna 14, Waterpolo Milano Metanopoli 9, C.S. Plebiscito Padova 9, R.N. Imperia 27 1.