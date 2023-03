A Cinema in Verticale proiezioni in collaborazione con “Hard Snow - Festival di sci alpinismo e freeride"

Dopo tre anni in cui sono stati organizzati pochi eventi all’interno del programma del Valsusa Filmfest , la rassegna sul cinema, la cultura e gli sport di montagna “Cinema in Verticale” è tornata a proporre, come da tradizione, numerosi eventi in anteprima allo storico festival cinematografico e culturale di comunità valsusino la cui 27^ edizione si svolgerà nel mese di aprile.

Sabato 18 marzo al Palazzo delle Feste di Bardonecchia è in programma un evento ad ingresso gratuito organizzato in collaborazione con “Hard Snow”, festival di sci alpinismo e freeride in programma dal 17 al 19 marzo in alta Valle di Susa. Con lo snowboard e lo sci nelle montagne più belle del pianeta, una festa visiva con una selezione di alcuni dei migliori film di montagna e freeride disponibili oggi: “Camels are never cold” con freeski mountaineering in Mongolia, “Turn of mind” con Nicholas Wolken e la sua splitboard in Svizzera e “A great greek adventure” con surfing e snowboard in Grecia.

Camels Are Never Cold (Simply Beauty Production, 2013)

Questo documentario freeski mostra paesaggi infiniti e imponenti montagne della catena montuosa Tavan Bogd al confine tra Mongolia, Cina e Russia. Salite soleggiate, prime discese, il freddo e le difficoltà quotidiane della vita nel campo base. Non è un film di sci di tutti i giorni… perchè questa non è stata un'avventura sugli sci di tutti i giorni.

Turn Of Mind (Patagonia Production, 2019)

Incuriosito da una profonda connessione con la natura, l'ambasciatore della Patagonia Pruduction Nicholas Wolken trascorre del tempo sulle montagne svizzere con il suo splitboard, buoni amici e una mente aperta. Condivide la sua storia in questo bel film.

A Great Greek Adventure (Gravity King Productions, 2018)

Dalla Grecia ci si aspetta tramonti perfetti e belle spiagge con acqua limpida dove passare il tempo in tipiche vacanze estive. Ma la Grecia ha un lato molto diverso durante i mesi invernali fuori stagione con la possibilità di fare meravigliosi snowboarding.