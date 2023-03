Verso Dolomiti Energia Trentino-Bertram Derthona

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che sfiderà la Dolomiti Energia Trentino nella gara in programma domani, sabato 18 marzo, alle ore 20 alla BLM Group Arena.

A presentare le qualità degli avversari è stato coach Marco Ramondino: «Trento è una squadra con una fortissima, marcata e importante identità difensiva, che ha taglia e fisicità in tutti i ruoli e mette in pratica grande applicazione nella sua metà campo. È una formazione contro cui è difficile giocare e avere buon ritmo, gioco fluido e movimento di palla. In roster ha tantissimi giocatori bravi a creare e diversi modi di fare male agli avversari grazie a una eccellente distribuzione di responsabilità e possessi. Staziona nella zona playoff da inizio stagione e ultimamene ha disputato alcune grandi partite anche in Coppa».

Sul tipo di prestazione che i bianconeri dovranno provare a fare, il capo allenatore della Bertram ha aggiunto: «Servirà alzare e impattare il livello di fisicità a livello individuale nei singoli confronti, perché altrimenti si creerebbero delle situazioni difficili da compensare come squadra. In attacco dovremo avere un buon ritmo ed entrare di squadra nei giochi, cercando di mantenere un buon movimento di palla ed evitando le situazioni statiche che Trento è brava a generare».

Bertram Derthona comunica che J.P. Macura è stato recuperato e sarà disponibile per la gara di domani, mentre Mike Daum – a causa del problema alla spalla che lo aveva costretto allo stop nella partita di domenica con Verona – non sarà ancora a disposizione di coach Ramondino.