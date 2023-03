Novipiù Monferrato Basket anticipa contro Milano

Sabato 18 marzo alle ore 20.30 andrà in scena all'Allianz Cloud - PalaLido di Milano la penultima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde, la Novipiù Monferrato Basket affronterà Urania Milano in una sfida decisiva per la seconda fase di stagione.

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Davide Villa ha disputato un brillante campionato e arriva da due vittorie consecutive contro Stella Azzurra e Rieti. Attualmente Urania occupa il quinto posto e lotterà per accedere al girone Blu della seconda fase. Andrea Amato (13.1 punti di media) e Giddy Potts (17.3 punti di media) sono il fulcro del gioco dei milanesi, lo spot da 3 è occupato da Michele Ebeling, nelle rotazioni degli esterni Matteo Montano. Sotto le plance l'americano Kyndahl Hill e Rei Pullazi che si alterneranno con il capitano Giorgio Piunti. I Wildcats hanno nel proprio roster giocatori che conoscono molto bene questo campionato e che stanno dimostrando solidità. La sfida del PalaEnergica Paolo Ferraris terminò con il successo della Novipiù per 84-67.

La Novipiù Monferrato Basket è in fiducia e arriva da due successi consecutivi che hanno dato una bella boccata d'ossigeno dopo un periodo complicato. La squadra è in crescita e il lavoro svolto sta portando i suoi frutti. Gli ultimi due impegni della prima fase di campionato saranno decisivi per conoscere le sorti della squadra di coach Stefano Comazzi nel prosieguo di stagione. La trasferta di Milano sarà delicata e tra due squadre che stanno lottando per obiettivi differenti. Non serve fare conti al momento, ma continuare sulla via tracciata, potendo contare anche sul sostegno dei propri tifosi che, grazie al pullman gratuito messo a disposizione dalla Società, saranno presenti a Milano. Recuperato Matteo Formenti, si è fermato invece Matteo Ghirlanda che ha accusato un problema muscolare dopo la gara contro Cremona.

Stefano Comazzi - Capo Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Affronteremo un’altra importantissima trasferta, Urania può essere considerata una delle rivelazioni di questo campionato e occupa meritatamente il quinto posto. Milano è una squadra con una rotazione di giocatori non lunghissima, ma di grande qualità, giocatori come Amato e Potts rappresentano il cuore della loro produzione offensiva, ben contornati da giocatori esperti di questo campionato e bandiere di Urania come Piunti e Montano. Sarà sicuramente una partita difficile, complicata, ma per noi tutte le partite in questo momento sono difficili perché siamo chiamati ad un unico risultato. Con le ultime due vittorie ci siamo guadagnati il diritto di provarci, consapevoli che deve essere uno stimolo e non un peso».

INFO BIGLIETTERIA

Ultimi posti disponibili sul pullman gratuito messo a disposizione dalla Società per sostenere la squadra in trasferta. I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili in comitiva al prezzo di 10 euro e 5 euro (ridotto per Under 18/Over 65). Per info e prenotazioni whatsapp +39 392 9951226. Il ritrovo è previsto per le ore 18.15, partenza ore 18.30 nel parcheggio del PalaEnergica Paolo Ferraris con ritorno al termine della partita.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.