La Reale Mutua va in trasferta contro Cantù

Dopo il turno infrasettimanale ad Agrigento, nuova trasferta in arrivo per la Reale Mutua Torino che domenica, palla a due alle ore 17, è attesa sul parquet del PalaFitLine di Desio, per affrontare l’Acqua San Bernardo Cantù, gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A2.

GLI AVVERSARI

La squadra, allenata da coach Meo Sacchetti, occupa il primo posto in classifica del Girone Verde, con un record di 18 vittorie e 4 sconfitte. All’andata fu la squadra canturina ad imporsi con in il punteggio di 90-71.

Miglior realizzatore della squadra biancoblù è Stefan Nikolic, che viaggia a 15.8 punti a partita, a cui aggiunge 5.6 rimbalzi e 2.0 assist.

DICHIARAZIONI

Franco Ciani (Allenatore): «Credo che Torino vs Cantù sia una partita che non ha bisogno di presentazioni per capire l'importanza, il prestigio della sfida e il livello degli avversari che affronteremo. Giochiamo contro la squadra prima in classifica, noi stiamo cercando di proseguire il cammino verso una continuità di rendimento che stiamo cercando di ritrovare. Sotto questo profilo la partita di domenica sarà un validissimo banco di prova».

INFO UTILI

Si gioca domenica 19 marzo, con palla a due alle ore 17.00, agli ordini dei signori Mauro Moretti, Michele Centonza e Fabio Bonotto.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook e Instagram (@basket_torino) di Basket Torino. La gara sarà in diretta su MS Channel (disponibile al canale 814 di Sky, in chiaro su Tivusat ed in streaming su www.mschannel.tv). Sarà disponibile anche la diretta in chiaro su LNP Pass e sul canale Twitch Italbasketofficial.