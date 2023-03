La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 centra a Urbino una vittoria da record

Un primo set mal giocato e perso con un eloquente 25-15. Un secondo set sofferto e lottato punto a punto, vinto 22-25 grazie a un guizzo decisivo nel finale. Una seconda parte di gara in cui le biancoblù ritrovano ordine e gioco, con terzo e quarto set sempre in vantaggio chiusi 18-25 e 21-25. Termina così 1-3 a favore della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 la trasferta a Urbino contro la Megabox Ondulati Del Saviglio Vallefoglia. Con una buona prova collettiva e di carattere Grobelna e compagne ritrovano il successo dopo le due sconfitte per 0-3 con Scandicci e Milano, e centrano una vittoria da record: con tre giornate ancora da disputare, i 3 punti conquistati le fanno salire in classifica a quota 45, migliorando il precedente primato di punti (44) realizzati in A1 nella stagione 2020/2021.

Il premio di MVP viene assegnato a Villani, anche top scorer dell’incontro con 18 punti davanti a Grobelna (17) e Weitzel (16). Per Vallefoglia la miglior realizzatrice è Kosheleva con 13 punti.

La cronaca

Primo set – Il punteggio resta in bilico fino al 6-5, poi gira rapidamente a favore di Vollefoglia: 9-6, 12-7, 15-8. Bregoli chiama i suoi due time-out e cambia la diagonale inserendo Morello e Storck, senza però riuscire a cambiare l’inerzia. Le padrone di casa anzi allungano ulteriormente toccando il vantaggio massimo di 10 punti sul 22-12 (ace di Drews), per poi chiudere 25-15 alla prima palla set con Kosheleva.

Secondo set – Dopo le fasi iniziali di equilibrio (8-8) il set si sviluppa a strappi, con Vallefoglia che più volte tenta l’allungo e Chieri che sempre riesce a rientrare: 14-11, 14-14, 17-14, 17-17, 20-18, 20-20. Sul 22-22 le biancoblù passano avanti con un muro di Weitzel, quindi l’ace di Grobelna e il muro di Villani concludono la frazione 22-25.

Terzo set – Chieri rientra in campo con un piglio molto deciso e prende subito un buon margine di vantaggio, che consolida con l’andare dei punti: 0-3, 4-8, 5-10, 8-16. Guadagnato il primo set point sul 16-24, le biancoblù chiudono 18-25 al terzo tentativo con un mani out di Cazaute. Spicca nelle statistiche del set il 70% in attacco di Chieri, rispetto al 27% e al 36% delle due precedenti frazioni.

Quarto set – Chieri riparte bene (2-5) ma rispetto al set precedente Vallefoglia resta a contatto fino al 13-14. Qui con un parziale di 1-5 le biancoblù salgono a 14-19 (Villani): è lo strappo decisivo. Nel finale Grobelna e compagne si mantengono a distanza di sicurezza e, guadagnato il primo match point con Grobelna (21-24), chiudono al primo tentativo con Villani (21-25).

Il commento

Francesca Villani: «Oggi è stata una vittoria di squadra. Stiamo giocando tanto, anche con la coppa europea, sicuramente siamo partite un po’ tirate e poco incisive, poi è uscita la squadra, abbiamo iniziato a battere meglio, a difendere, a essere ordinate. Vallefoglia è una squadra con giocatrici esperte che difende tanto. A voi serviva questo e sono molto contenta di questa vittoria».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 1

Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 3

Parziali (25-15; 22-25; 18-25; 21-25)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Hancock 6, Drews 12, Mancini 11, Aleksic 10, D’Ororico 9, Kosheleva 13; Sirressi (L); Papa 2, Barbero. N. e. Lazaro Castellanos, Piani, Furlan, Berti, Marcolini (2L). All. Mafrici; 2° Simone.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76: Bosio 1, Grobelna 17, Mazzaro 9, Weitzel 16, Cazaute 5, Villani 18; Spirito (L); Morello, Storck, Rozanski 1. N. e. Butler, Kone, Nervini, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Pianese.

ARBITRI: Piana e Papadopol.

NOTE: presenti 309 spettatori. Durata set: 23’, 30’, 22’, 24’. Errori in battuta: 12-11. Ace: 5-5. Ricezione positiva: 43%-43%. Ricezione perfetta: 26%-27%. Positività in attacco: 43%-43%. Errori in attacco: 10-10. Muri vincenti: 10-9. MVP: Villani.