Serie C Gold: TORINO UNIVERSITARIA non si ferma più

TORINO UNIVERSITARIA domina per mezzora a Nole Canavese, poi rischia di vanificare tutto in un rocambolesco e combattutissimo ultimo quarto.

Conti e Pietra (due triple) proiettano il CUS sullo 0-10 al 4’. Il muro biancoblu è invalicabile e l’attacco, ben orchestrato da Akoua, fa danni ad ogni possesso: ancora Conti, da tre e poi dalla linea, sigla il 3-15 del 7’. Novanta secondi più tardi, dopo l’ennesimo errore avversario, una bomba di Osatwna vale il 5-18.

Il Ciriè non si muove e nei primi 4 minuti del secondo quarto il CUS si spara in orbita successiva con Galliera Ricci, pronto sugli scarichi a tradurne 5: 12-27.

Lissiotto prova a svegliare i canavesani, che si fanno più concreti: 16-27 al 15’. Il CUS segna solo a gioco fermo ma è concentrato e rimedia con la difesa allo stallo offensivo: 16-30.

Pietra e Conti rompono l’incantesimo e gli universitari tornano a segnare su azione al 22’: 21-34.

La reazione locale è disinnescata da Conti, un autentico fiume in piena: doppia tripla per il 24-40 del 25’, poi 4 per il 27-43 del 28’ e infine altri 5 a coronare un quarto da 17 punti. Il parziale di 10-20 porta il CUS sul 29-50.

I canavesani giocano il tutto per tutto e punto su punto recuperano il pesante passivo.

Nel minuto finale Francione segna per tre volte da tre e riapre incredibilmente il match: 64-65. Poi però commette anche un antisportivo ai danni di Matteo Porcella a -16”: 2 su 2, 64-67.

Il tempo sembra fermarsi nello stillicidio di liberi degli ultimi 10 secondi. Conti ne realizza uno solo (64-68), Lissiotto due (66-68), Pietra pure: 66-70. Il Ciriè stavolta non risponde e e Conti a tempo scaduto fa ancora 1 su 2.

PALLACANESTRO CIRIÈ 66

TORINO UNIVERSITARIA 71

Parziali (7-18, 19-30, 29-50)

CIRIÈ: Savoldelli 5, Pieretto n.e., Lissiotto 17, Francione 9, Stella, Romerio 8, Viano 2, Grigoli, Bacchini 9, Manzani 10, Orlando 6, Ferrero n.e. All. Siclari.

CUS TORINO: Akoua 5, Conti 30, Porcella M. 5, Petitti 2, Marangon, Celada, Osatwna 3, Tatsoptsa, Galliera Ricci 5, Bonadio 2, Pietra 12, Loro 7. All. Porcella Al. Ass. Subbiani.