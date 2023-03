A1 LBF TECHFIND 25^ giornata: Akronos-Campobasso

Penultima partita della stagione e ultima trasferta, su un campo difficilissimo come quello delle molisane che al momento occupano il 6° posto a quota 26 punti.

L’Akronos arriva dalla sconfitta (maturata negli ultimi 10’) contro la Reyer per 79-66, mentre Campobasso ha perso di 9 a Bologna.

Per Moncalieri occhi ovviamente puntati su Westbeld e Mitchell che con oltre 33 punti in coppia guidano ormai da inizio stagione l’attacco gialloblù. A dare man forte nelle ultime uscite la rientrata Sagerer, insieme a Sklepowicz e Reggiani.

Su sponda Magnolia invece la sorvegliata speciale è senza alcun dubbio Robyn Parks che con oltre 20 punti e 8 rimbalzi di media in stagione primeggia in entrambe le categorie delle molisane. Per lei nell’ultima uscita a Bologna: 33 punti, 7 rimbalzi e 4 recuperi per 41 di valutazione.

All’andata, probabilmente una delle migliori partite delle ragazze di coach Spanu: 70-53 per l’Akronos.

Coach Marco Spanu: «Campobasso è una squadra ben allenata e profonda. Proprio per questo motivo, come settimana scorsa contro la Reyer, dovremo essere brave ad affrontare la partita nel modo giusto. L’obiettivo è attingere il più possibile da squadre di questo calibro per crescere ancora di più come gruppo in vista dei playout».

Palla a due alle 18:00 alla Molisina Arena

Diretta streaming su lbftv

Arbitrano: Chersica, Ugolini, Pellegreni