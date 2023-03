La Reale Mutua Torino sconfitta a Cantù

Esce sconfitta dal parquet del PalaFitLine di Desio la Reale Mutua Torino che perde contro l’Acqua S. Bernardo Cantù con il punteggio di 97-71. Miglior realizzatore dei gialloblù è stato Tommaso Guariglia autore di 24 punti.

Il primo canestro della partita porta la firma di Nikolic, ma Jackson gli risponde ed impatta subito la contesa (2-2). Ancora Nikolic segna la prima tripla della sfida, subito imitato da Vencato ed il tabellone recita 9-7 dopo 3’. Jackson segna da tre punti e la Reale Mutua resta in scia sul 17-14. Cantù, grazie a Bucarelli e Baldi Rossi, confeziona un parziale di 5-0 e scappa sul +10 (26-16 a 2’30” dalla fine del primo quarto) e coach Ciani è costretto a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione i gialloblù provano a reagire, ma Cantù risponde colpo su colpo (33-20). Il primo quarto si chiude sul 35-22.

Il secondo quarto si apre con il canestro di Taflaj ed i liberi di Vencato e la Reale Mutua si riavvicina sul -11 (37-26). Torino torna in singola cifra di svantaggio grazie a Jackson (37-28) e questa volta è la panchina canturina a fermare la partita con il time-out. Baldi Rossi trova la tripla del nuovo +12 per Cantù (40-28). Si sblocca Guariglia e Torino torna sul -10 (46-36 a 5’30” dall’intervallo lungo). Guariglia segna la sua prima tripla di serata e Torino torna sul -9 (52-43). Le due squadre vanno negli spogliatoi sul 58-46.

Al rientro dalla pausa lunga la partita riprende con un parziale di 8-0 in favore di Cantù, che tocca il massimo vantaggio di serata (66-46 dopo 3’ di gioco) e coach Ciani decide di fermare la partita con il time-out. Cantù aumenta il distacco grazie a Hunt (73-48 a 3’30” dalla fine del terzo quarto). Si va all’ultima pausa sul 79-52 in favore di Cantù.

L’ultimo quarto si apre con il canestro di Morgillo da una parte e quello di Guariglia dall’altra (81-54). Schina segna la sua prima tripla della partita (85-60 a 5’50” dalla fine della partita). Torino prova a ridurre il gap grazie ai liberi di Schina (88-65 a 3’40” dall’ultima sirena). Negli ultimi 3’ coach Ciani dà spazio ai giovani Ruà e Beltramino, con Cantù che porta a casa la vittoria con il punteggio di 97-71.

Il commento di coach Franco Ciani: «Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile, contro la squadra che ha sempre condotto questo girone. Siamo stati in grado di reggere il passo almeno offensivamente nei primi due quarti, poi la partita ha preso una piega definitiva. Sotto il profilo dell’organico e di condizione non siamo in un periodo particolarmente positivo, però bisogna voltare pagina facendo tesoro degli errori fatti ma senza portarci dietro dei macigni che a livello mentale possono essere controproducenti. Pensiamo ora alla gara con Milano, scontro diretto per la seconda fase. Adesso arriva il momento delle partite in cui non bisogna sbagliare, bisogna avere grande senso di responsabilità».

Acqua S. Bernardo Cantù 97

Reale Mutua Basket Torino 71

Parziali (35-22, 58-46, 79-52)

Acqua S. Bernardo Cantù: Stefanelli 11, Hunt 11, Baldi Rossi 17, Berdini, Nikolic 21, Da Ros 5, Bucarelli 7, Severini 7, Rogic 10, Morgillo 8. All.: Romeo Sacchetti.

Reale Mutua Torino: Mayfield 2, Vencato 10, Taflaj 6, Ruà, Schina 9, Jackson JR. 15, Doneda, Guariglia 24, Beltramino, Pepe 5. All.: Franco Ciani.