L’Akronos Moncalieri esce sconfitta dalla Molisana Arena di Campobasso

L’Akronos Libertas Moncalieri esce sconfitta dalla Molisana Arena di Campobasso con il risultato di 71-49. Grazie a una straordinaria Chelsea Mitchell le gialloblù rimangono a lungo attaccate alle padrone di casa (15-15 dopo 10’, 37-30 all’intervallo). Per lei nella prima frazione ben 21 punti (gli altri 9 portano la firma dell’altra statunitense Kathryn Westbeld). A fine partita il tabellino delle americane moncalieresi recita: 23 punti, 8 rimbalzi e 2 assist per Mitchell, 13 e 7 rimbalzi per Westbeld.