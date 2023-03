Cuneo vince 3-0 in casa con Grottazzolina

Cuneo ritrova la vittoria sul proprio campo contro Grottazzolina, mettendo in cassaforte 3 punti importanti. Coach Revelli schiera il sestetto titolare, chiamando in alcune occasioni a dare un aiuto al servizio o ad alzare il muro Cardona e Chiapello. Mvp di serata il centrale biancoblù, Nicholas Sighinolfi. Mancano 2 giornate al termine della Regular Season, la prossima della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo sarà in trasferta a Bergamo, sabato 25 alle ore 19.30 in diretta su Volleyball World Tv.



Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Cardona opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Parodi schiacciatori; Bisotto (L).

Coach Ortenzi schiera: Marchiani palleggio, Rizo opposto, Cubito e Bartolucci al centro, Vecchi e Nielsen schiacciatori; Romiti (L)

Nonostante lo starting six, prima ancora del fischio d’inizio entra Santangelo per Cardona. Parte equilibrato il primo set, con Cuneo che allunga sul 14-10 grazie a un insistente muro di Codarin su Vecchi e poi la copertura fulminea di Bisotto e l’attacco di Botto che valgono per l’appunto il 14° punto e il primo time out di serata chiamato da coach Ortenzi. Tre attacchi e un muro consecutivi di Nielsen e anche coach Revelli richiama i suoi (16-15). Un attacco di Santangelo e doppio muro di capitan Botto e i padroni di casa si portano a 19-15 con altro tempo tecnico richiesto da Grottazzolina. Ace per Sighinolfi e al cambio palla successivo di Santangelo aiutato dal nastro, ed è set ball per Cuneo (24-18). La chiude Codarin 25-19.

Il secondo set parte con un attacco di Parodi e un muro di Codarin su Rizo e Cuneo in vantaggio 2-0. Grotta recupera e si procede punto a punto. Sull’11-8 Grottazzolina chiama il time out dopo un doppio muro con protagonisti Codarin su Nielsen e Parodi su Rizo. Break degli abruzzesi che si portano avanti 15-16 e coach Revelli chiama il primo time out della frazione. Sul 19-18 entra Cardona al servizio per Sighinolfi. Santangelo infila un paio di attacchi e si porta dai nove metri sul 20-19, dove trova l’ace e il time out per coach Ortenzi. Sul 23-21 entra Chiapello per Pedron ad alzare il muro; alla battuta Codarin. Cambio palla e rientra Pedron che dopo l’ennesimo attacco di Santangelo che vale il set ball, va al servizio. Rizo annulla il primo set ball, ma subito dopo viene murato da Santangelo che chiude il set 25-23.

Grottazzolina parte con Bonacic al posto di Nielsen. Set combattuto punto a punto. Sul 16-14 coach Ortenzi chiama il time out. Al rientro in campo entra Nielsen nel ruolo di opposto al posto di Rizo, che sbaglia l’attacco ed è nuovamente time out per gli abruzzesi (18-14). L’attacco di Bartolucci viene valutato dal videocheck ingiudicabile, affidando ancora la palla a Vecchi dai nove metri, ma ci pensa Sighinolfi ad effettuare il cambio palla. Sul 21-19 entra Cardona per Sighinolfi al servizio. Il primo tempo di Codarin vale il match ball (24-22). Doppio cambio Chiapello-Esposito per Pedron e Santangelo. Dai nove metri Parodi, la chiude Codarin 25-22.

Al termine della partita Coach Revelli: «In alcuni momenti abbiamo sofferto, specialmente nel terzo set. Abbiamo fatto delle scelte a priori che ci hanno portati a fare 13 muri punto e credo sia un numero molto interessante. I ragazzi hanno interpretato bene la partita. Ci siamo detti di fare alcune cose, le abbiamo fatte per molto tempo, ogni tanto ci siamo persi, ma la nostra bravura è stata tornare a fare quanto concordato, questo ha fatto la differenza».



Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo sabato 25 marzo ore 19.30 in trasferta a Bergamo.



11^ Ritorno (19/03/2023) – Regular Season Serie A2 Credem Banca

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Videx Yuasa Grottazzolina 0

Parziali (25-19/25-23/25-22)



Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 3, Cardona 0, Sighinolfi 11, Codarin 8, Botto (K) 10, Parodi 9; Bisotto (L1); Santangelo 16, Esposito, Chiapello. N.e. Lanciani, Köpfli, Lilli (L2).

All.: Francesco Revelli

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 50%; Attacco: 53%; Muri 13; Ace 5.



Videx Yuasa Grottazzolina: Marchigiani, Rizo 11, Cubito 4, Bartolucci 10, Vecchi 5, Nielsen 12; Romiti (L1); Giorgini, Ferrini, Bonacic 3. N.e. Focosi, Pison, Leli.

All.: Massimiliano Ortenzi.

II All.: Mattia Minnoni.

Ricezione positiva: 52%; Attacco: 49%; Muri 5; Ace 1.



Arbitri: Alessandro Pietro Cavalieri, Fabio Bassan.



Durata set: 24’, 28’, 28’.

Durata totale: 80’.