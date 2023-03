Castelnuovo Scrivia festeggia la Coppa battendo Treviso

Non era facile resettare tutto dopo il ko di Vicenza anche perchè le venete, questa sera, hanno cercato in tutti i modi di impensierire le giraffe, tenendo testa alle padrone di casa per almeno 20′ ma cedendo, alla distanza, alla maggiore caratura complessiva delle locali.

Bcc che deve rinunciare a Bonasia, rinviando così ancora a data da destinarsi la prima uscita con l’organico al completo, e con Smorto e Gianolla non al meglio ma comunque arruolate (anche se l’ex Reyer vedrà il campo solo per pochi minuti) mentre ritrova, dopo oltre un mese, anche Ravelli; bellissimo il colpo d’occhio del PalaOltrepo alla palla a due che vede, da una parte, Baldelli, Marangoni, Leonardi, Gianolla e Premasunac e dall’altra, Vespignani, Rosset, Gini, El Habbab e Egwho.

Prova a partire subito forte l’Autosped che grazie alle iniziative di Gianolla, Marangoni e Premasunac vola sul +9 (14-5 al 7′) concedendo davvero poco all’attacco delle ospiti; Rosset, la più vivace delle sue, prova a trascinare le compagne e quando Treviso trova, con Ramò, un canestro fortuito di tabella allo scadere dei 24″ comincia a serpeggiare qualche timore anche perchè poco dopo Zagni, dall’arco, firma il -3 (12-15) anche se, nell’ultima azione del quarto, è Marangoni, in percussione, a fissare il punteggio del primo parziale sul 17-12. Si riparte, dopo la prima mini pausa, con lo stesso copione con Marangoni e Rulli a cercare di lanciare una nuova fuga ma con la Podolife che trova in Volpato un buon terminale, riuscendo così a non perdere troppo terreno; Gatti e Rulli riportano le castelnovesi sul +9 (27-18) ma ancora una volta arriva la replica delle ragazze di Iurlaro che con un 6-0 si riportano a -3 (24-27) prima di un nuovo piccolo strappo delle giraffe (Premasunac e Gianolla) che vanno al riposo sul +6 (30-24).

Si vive l’intervallo con il timore che la partita possa diventare pericolosa nel caso in cui l’Autosped non riuscisse a scrollarsi di dosso le avversarie, condannandosi ad un finale punto a punto ma la ripartenza delle giocatrici di Molino è convincente e produce subito il +10 (34-24); la difesa di casa sale di tono ma nonostante questo si materializza sul parquet un altro episodio che sa di brutto presagio con la tripla di tabella di Vespignani da oltre 9 metri, sempre allo scadere dei 24″. Le giraffe però non si lasciano abbattere ed in breve ritrovano il +11 (40-29) anche se le trevigiane continuano a cercare di restare sempre in scia, sfruttando anche le cattive percentuali dalla lunetta delle locali; il vantaggio interno oscilla sempre intorno alla doppia cifra ma nel finale una tripla di Rulli porta il Bcc al massimo vantaggio, siglando il +13 (55-42) con cui si chiude il terzo parziale.

Ultimi 10′ che si aprono ancora nel segno delle castelnovesi che nonostante entrino in bonus già dopo solo 2′ riescono comunque ad allungare ancora, toccando prima il +16 (59-43) grazie a Gianolla e Gatti, e poi il +17 grazie ai primi due punti della serata di Ravelli. La Podolife lotta ma trova punti solo dalla linea della carità e così è ancora la squadra di casa ad allungare (65-46 quando mancano 4′ al termine) mettendo definitivamente al sicuro i due punti; arriva così anche il +20 (68-48) e gli ultimi minuti scorrono via senza patemi, consegnando alle locali una vittoria tutt’altro che scontata ma più che meritata.

Successo importante, non solo perchè ottenuto contro una avversaria di tutto rispetto (Treviso occupava il quinto posto in classifica) ma anche perchè le giraffe arrivavano a questa sfida dopo la sconfitta di Vicenza che poteva costituire un pesante fardello dal punto di vista psicologico; aver superato di slancio l’ostacolo in una serata in cui non ha funzionato granchè nè il tiro da 3 (2/16 la statistica) nè i liberi (13/21) è sintomo di grande solidità difensiva (come testimoniano i soli 53 punti subiti) e di una squadra che è capace di trovare valide alternative, come attestano le buonissime percentuali da 2 (26/41).

Un’ultima annotazione, non meno importante, riguarda il pubblico, visto che nella presentazione alla partita avevamo lanciato un appello ai tifosi affinchè accorressero numerosi, sia per festeggiare insieme alla squadra la Coppa, sia per permettere alla società di devolvere l'intero incasso della serata, che è stato di 1540 euro, alla Fondazione Celeghin, onlus impegnata nella ricerca sui tumori cerebrali, in ricordo dell’amico Fabio Bellinaso. L’appello è stato accolto in pieno e stasera quello offerto dai tifosi dell’Autosped è stato uno spettacolo nello spettacolo, sia dal punto di vista della presenza, davvero numerosa, sia da quello del sostegno alle nostre ragazze. E quindi valga anche per loro, oltre che per le giocatrici: Chapeau Giraffe!!!

Autosped Castelnuovo Scrivia 71

Podolife Treviso 53

Parziali (17-12, 30-24, 55-42)