Eurogymnica Torino: due Ori regionali e tante medaglie negli Individuali

Altre tre belle medaglie hanno arricchito il palmares di giornata. A portarle a casa ci hanno pensato tra le Junior di prima fascia Anna Russo e Tea Semeraro rispettivamente seconda e terza classificata. Alla Russo sfugge il successo completo per soli 0,10 centesimi, 49,200 per lei contro i 49,300 di Alice Ballarin della Moderna di Cameri. 25, 400 con il cerchio e 23,800 con le clavette le hanno comunque regalato l'argento e l'accesso alla finale nazionale ed evidenziato l'interessante percorso di crescita dell'atleta.

Il Torneo individuale Gold Italia, iniziato immediatamente dopo le premiazioni del campionato Allieve, ha visto ancora Valentina Pelliciari grande protagonista. La biellese ex Pietro Micca, si è aggiudicata un altro oro nella categoria allieve seconda fascia con il totale di 46,500, pari merito con Anna Buffon. Per Valentina un ottimo cerchio da 24,300 e poi un esercizio alle clavette valso 22, 200 che hanno spalancato le porte della finale nazionale.

Le più giovani Allieve 3, hanno invece dovuto mettere in pedana tutta l'energia a disposizione per superare l'Echidna, vincitrice della prima prova e la Moderna Cameri. Punteggio interessante quello del trio Isabel Coconi Santoni, Ginevra Gallizia e Ludovica Desimone : 64,450 (collettivo 21,550, successione 21,100 e individuale 21,800).

Le due squadre Allieve Gold 1 e Gold 3 messe in campo dallo staff di Eurogymnica hanno avuto la meglio sull'avversarie, confermando la leadership della prima prova per quanto riguarda le Allieve 1, mentre le Allieve 3, assenti nella prima prova per problemi di salute di una delle componenti, hanno sovvertito la classifica andando anch'esse a primeggiare.

Nel palazzetto di Candelo sotto l'organizzazione della Rhythmic School, fin da sabato si sono disputate prima la seconda prova del Campionato regionale squadra Allieve Gold e successivamente il Torneo individuale Gold Italia , giunto alla seconda edizione e organizzato in una sola fase regionale, che dava l'accesso alle finali nazionali esclusivamente alle prime tre ginnaste qualificatesi in ognuna delle categorie. Un dentro o fuori senza possibilità di appello.

Lo stesso valga per la Semeraro, che dopo il positivo esordio in Serie C, si è confermata agguantando il bronzo col punteggio di 48,850 scaturito in seguito al 25,100 col cerchio e al 23,750 con le clavette. L'ultimo bronzo di giornata se l'è accaparrato Isabel Coconi Santoni tra le Allieve 1 con 38,400, che è andato ad aggiungersi all'oro conquistato precedentemente e che le ha regalato un biglietto per i campionati italiani.

Anche il settore Silver ha vissuto una domenica da protagonista. Nel Campionato di Serie D LD Open le prime classificate con il totale di 39.400 sono state Viola Titone, Arianna Perlo, Martina Minese, Maria Giulia Ronco e Greta Canino. La squadra Allieve si è invece classificata seconda con il totale di 35.950 grazie alle performance di Giulia Capriolo, Mariavittoria Caracciolo e Nicole Ciobanu.

Nella categoria LC, nella gara Open, argento con 33,575 per Sofia Bisbano, Sofia Taqani, Melissa Manisera, Alice Guermani e Greta Demichelis, così come nella categoria LB Open (totale 21,400) per il trio Melania Criscione, Lara Ostello e Sveva Canino. Infine, sempre nella categoria LC ma Allieve, oro per Chiara Garzotto, Nadia Tancau, Arianna Lazzaro ed Emma Lombardo.

Inizia ora la settimana di preparazione all'ultima prova della regular season di Serie A1 che si disputerà a Desio, sabato 25. Il principale obiettivo della stagione era la salvezza nella massima serie ma vista la classifica attuale del campionato più bello del mondo, Eurogymnica ha l'opportunità di agguantare uno dei sei posti utili a partecipare alla Final Six 2023 in programma proprio a Torino il 29 di aprile e scrivere ancora una volta un capitolo della storia della ritmica piemontese e italiana.