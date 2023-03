FISI-AOC: i risultati nello Sci di Fondo di Vermiglio e dell'Opa Cup di Dobbiaco

Ha concesso il bis Viola Camperi . Dopo aver conquistato l’oro nel cross-country cross, l’atleta dell’Alpi Marittime Entracque è salita sul gradino alto del podio anche nella prova individuale, dominando la competizione e concludendo la sua gara in 9’11’’3. Piazza d’onore per Lucia Delfino dello sci club Valle Stura, che si è così messa al collo la medaglia d’argento in 9’32’’8, precedendo Ines Negroni dello sci club 13 Clusone (9’34’’6). La piemontese del Nordico Pragelato, Giulia Ronchail , si è fermata ai piedi del podio (9’35’’9), seguita da Greta Colleselli del Monte Lussari (9’39’’3).

Seconda giornata di gare a Vermiglio (Trentino), che sta ospitando la rassegna tricolore della categoria Ragazzi. Al Centro Fondo Campo Carlo Magno, è andata in scena la seconda prova dei campionati italiani Under 14, con i giovani fondisti che si sono dati battaglia in un’individuale a skating.

Prova da incorniciare per Dario Clementi. Il fondista dell’Alta Valtellina ha dominato la prova maschile, lasciando a quasi 40’’ gli avversari e tagliando il traguardo con il tempo di 12’38’’6. Alle sue spalle, si è piazzata Pietro Matli dello sci club Valle Antigorio (13’14’’6), mentre Cristopher Primus del Timau Cleulis è andato a completare il podio (13’28’’2). Quarta posizione per il valdostano del Gressoney Monte Rosa, Mathias Bastrenta (13’30’’7), seguito da Gabriel Selle dell’Us Stella Alpina (13’31’’6), vincitore della prova di ieri.

In top 15 anche Elena Carletto ed Alice Ballario , entrambe dello sci club Alpi Marittime, che chiudono rispettivamente in 6^ e 7^ posizione, con un distacco dalla vincitrice di 29''4 e 31''7 ; 11^ Lucia Brocchiero (Valle Stura). Le altre piemontesi hanno così terminato la gara odierna: 18^ Cloe Giordano (Alpi Marittime), 21^ Caterina Parola (Valle Stura), 36^ Sofia Cogoli (Nordico Pragelato), 48^ Giada Grosso (Alpi Marittime), 76^ Gaia Rostan (Nordico Pragelato), 79^ Vittoria Caffa (Valle Pesio), 97^ Stella Macario (Valle Pesio), 103^ Lodovica Raineri (Valle Ellero), 119^ Sofia Faggio (Valle Pesio), 149^ Maddalena Giraudo (Valle Stura).

Tra gli U20, Il cuneese Martino Carollo chiude la sua 10 km in 22'38”4, arrendendosi solo allo svizzero Niclas Steiger (21'44”5) e al tedesco Elias Keck (22'21”5). Buona comunque la prova dell'azzurro delle Fiamme Oro, che nella seconda parte di gara riesce a recuperare il gap dagli svizzeri Fabrizio Albasini e Pierrick Cottier per artigliare un meritato terzo posto. Ai piedi del podio Davide Ghio (Fiamme Gialle) che chiude con un ritardo dal vincitore di 1'00''07. Gli altri piemontesi in gara hanno così chiuso: 28° Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime); 36° Alessio Romano (Carabinieri), 37° Edoardo Forneris (Alpi Marittime), 56° Alberto Rigaudo (Alpi Marittime).

Al femminile, rammarico per la cuneese Elisa Gallo che chiude al 4° posto per una manciata di secondi. Vittoria di Marina Kaelin in 24'42”1. Mai in discussione il successo della svizzera, che a metà gara ha 7” di vantaggio sulla seconda e a fine prova ne accumula 21”2 su Gina Del Rio. L'andorrana è l'unica a rimanere sotto il minuto di gap da Kaelin, infatti la svizzera Siri Wegger è terza ma con un distacco di 1'03”. 21^ Beatrice Laurent (Nordico Pragelato).