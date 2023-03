Avigliana Basket: il weekend delle giovanili

U13 FEMMINILE

Brutta sconfitta per l'Under 13 femminile di Dal Sasso che tra le mura amiche dell'Anna Frank di Drubiaglio cede il passo al Borsi di Spedaliere. Quasi mai in partita le biancoverdi che pagano subito il divario tecnico andando sotto di 12 lunghezze alla fine del primo quarto, per poi vedere il gap incrementare durante il corso della partita.

AVIGLIANA BASKET - TOWERS GIRLS BORSI CEVA 35-83

Parziali (13-25; 22-46; 28-64)

AVIGLIANA: Ricci 7, Tchaptcheut 9, Bellocchio 6, Blandino 6, Borgno 2, Camurati 2, Monteverde 4, Aciervo, Rosso, Castagneri, Andreotti, Di Prima. All. Dal Sasso.

CEVA: Olimpo 30, Dadone 10, Moisa 23, El Azzouzi 19, Tarditi 1, Musso, Ricca, Bot. All. Spedaliere.

U17 SILVER

Vittoria in rimonta per l'Under 17 Silver di casa Avigliana che, dopo aver combattuto ad armi pari nei primi 20', perde l'aggancio con gli avversari nel terzo periodo. Ultima frazione di gioco all'arma bianca, i biancoverdi si lanciano all'attacco e riescono a recuperare il divario sino al +6 finale.

PALLACANESTRO CIRIÈ - AVIGLIANA BASKET 64-70

Parziali (19-22; 36-33; 56-48)

CIRIÈ: Sheshi, Ganigliet Ciapus 3, Negro Cousa 7, Tosatto, Sala 7, Brero 2, Montanari 12, Marangoni 2, Abrate 14, Di Dato 7, Audagnotto 5, Aloy 5.

AVIGLIANA: Fantino 1, Prete, Briglia, Scandella, Bertolotti, Variglia 1, Ogliero 7, Bugnone 35, Pili 10, Rosa Clot 6, Castino 10, Cacciatore.

TOP JUNIOR

Partita fisica, punto a punto per tutti i 40 minuti di gioco, con grande dispendio di energie per tutta la partita. A volte troppo precipitosi in attacco, i padroni di casa si lasciano andare a qualche fallo di troppo, ma coach Rossino gestisce bene i cambi: «Siamo riusciti a non andare mai sotto e ribattere prontamente le loro triple. Soddisfatto della partita e del risultato» il commento dell'allenatore aviglianese a fine gara.

AVIGLIANA BASKET - VOLPIANO 76-70

AVIGLIANA: Baldizzone, Caniglia 4, Loiodice, Marabotto 13, Milani 28, Pasero 3, Ruffato 2, Schiafone 15, Truffa J 6, Truffa N, Versace 3, Viotti 2. All. Rossino. Ass. All. Milani.

VOLPIANO : D'Apolito 4, Rimossi, Obialero 5, Polato 6, Barnabá, Zingarelli,D'Urso 4, Boldi 3, Salvoni 15, Bellocchio 27, Reddavide, Cenni 6. All. Gallino.