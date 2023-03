B1, Igorine con grinta contro la forte Castelfranco di Sotto

Sfida ad alta quota come annunciato in fase di prepartita. Nella 20esima giornata di campionato di serie B1 la Igor Agil Volley lotta con carattere e grinta ma cede 3-1 contro la forte Fgl Zuma ora prima in classifica pari punto con Parella Torino.

Per le Igorine in campo Vighetto opposto a Sassolini H, Moroni e Nagy al centro, Bosso e Sassolini V schiacciatori, Mangalagiu libero (nel corso del match in campo Pagliuca, Berra, Badalamenti, Cantoni e Bianchi G).

Dopo un avvio di 2-0 per le padrone di casa la Igor pareggia subito 3-3, si procede in equilibrio fino all’11-10, poi parziale Igorine che vale il time out di casa sull’11-14. Un’altra palla a terra, di Vighetto, vale il 12-17. Le igorine siglano il 14-20, poi Zuma rientra e un attacco out delle Igorine vale il 19-21. Un servizio in rete vale il 22-25.

Avvio punto a punto, poi le Igorine alzano il ritmo e una bella palla di Sassolini V vale il time out di casa (5-10); dalla seconda linea le Igorine si fissano sull’8-13. Igorine avanti fino al 12-16, poi è rientro casalingo e un mani out dà il pareggio 19-19. Le Igorine sono pazienti e arrivano alla palla set (23-24); parità 24-24, Zuma conquista il set 26-24 con un muro.

Equilibrio nel terzo set fino all’8-7, poi un bel parziale delle atlete di Ingratta vale l’8-12 e time out richiesto da casa. Dopo un lungo scambio una palletta di casa vale il 13 pari. Corre Zuma (19-13) e arriva la vittoria 25-18.

Le Igorine iniziano un quarto quarto difficile (7-2 per le padrone), Ingratta le richiama ma Zuma scappa sul 19-10. Il finale è casalingo: 25-14 il risultato finale.

Fgl Zuma Castelfranco di Sotto 3

Igor Agil Volley 1

Parziali (22-25; 26-24; 25-18; 25-14)

Fgl Zuma: Zuccarelli, Chisari, Marocchini, Bertelli, Giannoni (L), Dell’Amico, Tesi (L), Muzi, Beconcini, Focosi, Tesanovic, Fava. All. Menicucci.

Igor: Pagliuca (L), Sassolini V, Moroni, Bosso, Sassolini H., Nagy, Bianchi C., Brezza, Berra, Badalamenti, Vighetto, Mangalagiu (L), Cantoni, Bianchi G. All. Ingratta.