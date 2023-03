BEA Chieri: la C Gold vince ancora

Domenica 19 marzo la Planet Smart City BEA Chieri ha ospitato al Pala Gialdo la Pallacanestro Chivasso per la 23esima giornata del campionato di C Gold. Già certi della qualificazione ai Play-Off con in palio la promozione nel nuovo campionato di B Interregionale grazie alla vittoria ad Arona della scorsa settimana, i Leopardi approcciano bene la gara e mettono al sicuro il successo nel primo tempo. Dopo la pausa lunga gli ospiti accorciano le distanze, ma BEA riesce a gestire bene il vantaggio e portare a casa un altro referto rosa, importante per continuare a lottare per il miglior posto possibile in classifica in vista della seconda parte di stagione.

LA GARA

Senza il lungo degente Mosca e l’assente Tulumello, coach Conti schiera alla palla a due Giacomelli, Colli, Scalzo, Molinario e Drame. Coach Bruno, assistito in panchina dall’ex coach arancio-nero Simone Felletti, risponde con Luca e Riccardo Pagetto, Ferro, Perino e Pepino.

BEA parte facendo vedere un gioco fluido e dinamico. Drame recupera palloni e schiaccia in contropiede, Molinario è preciso al tiro e Giacomelli realizza da dietro l’arco: 18-8. Chivasso si affida a Pagetto e Pepino, ma la difesa Arancione contiene le iniziative ospiti e Stiffi conferma il +10 allo scadere della prima frazione (23-13).

I viaggianti provano a restare in partita con un parziale 0-4, ma ci pensa D’Arrigo a risistemare le distanze. Drame colpisce ancora in contropiede, la difesa chierese è un muro e scatena a più riprese rapide transizioni che accendono l’entusiasmo del Pala Gialdo.

Con un ottimo contributo da parte di tutto il roster, le squadre vanno alla pausa lunga sul +20 BEA (26-46).

Al ritorno in campo Chivasso non demorde e cresce d’intensità, approfittando del calo dei Leopardi. Ferro, i fratelli Pagetto e Pepino accorciano le distanze, ma la partita rimane sempre saldamente nelle mani dei chieresi. Colli si sblocca da tre punti all’inizio dell’ultima frazione (59-45) e coach Bruno ferma tutto per provare a giocarsi le ultime carte. Giacomelli ne segna tre in uscita dal time-out per consolidare il vantaggio locale (62-45) e mette la parola fine sulla contesa.

Nel finale continuano le rotazioni dalla panchina dei Leopardi, con minuti consistenti al 2004 Tagliano e al 2007 Quagliotto, mentre i viaggianti tentano ancora di accorciare le distanze fino al 72-64 finale.

IL COMMENTO

«Siamo contenti della qualificazione ai play-off, anche se il nostro obiettivo va oltre questo risultato – commenta coach Conti – Continuiamo a lottare per il miglior piazzamento possibile in classifica. Questa sera abbiamo giocato i primi due quarti con grande intensità fisica, dimostrando il nostro ottimo momento di forma anche dal punto di vista mentale. Nel finale abbiamo faticato a mantenere la stessa freschezza. Era molto importante portare a casa un’altra vittoria».

DAL PROSSIMO TURNO

Sabato prossimo, 25 marzo, la Planet Smart City BEA è in campo sul parquet di Cus Torino. Palla a due alle 20,45 in via Panetti (Torino).

PLANET SMART CITY BEA CHIERI 72

PALLACANESTRO CHIVASSO 64

Parziali: 23-12, 46-26, 54-43

BEA Chieri: Giacomelli 13, Orsi 2, Colli 5, Scalzo 11, Stiffi 2, Molinario 19, Gile, Quagliotto, Drame 11, Tagliano, D’Arrigo 9. All. Conti, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Add. arbitri Mazzardis.

CHIVASSO: Pagetto R. 7, Vettori 4, Vai 10, Delnevo 1, Perino 2, Di Matteo 4, Greppi 3, Pepino 11, Morrone 2, Ferro 9, Pagetto S. 11, Migliori. All. Bruno, Ass. Felletti.