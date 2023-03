Club76: i risultati del weekend

Ottimo fine settimana quello appena trascorso per il Club76 , a cominciare dal match di sabato pomeriggio, che ha visto le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli in Serie A1 vincere 1-3 in trasferta contro Megabox Vallefoglia. E intanto in casa biancoblu fervono i preparativi per mercoledì 22 marzo, quando in Romania, a Timisoara, andrà in scena la finale di ritorno contro il Lugoj, nell'ambito della CEV Challenge Cup.

L' Under 16 , invece, ha giocato la finale di ritorno contro l’Alba Volley, vincendo 3-0 in una partita di fatto a senso unico e portando a casa il titolo di Campione territoriale 2022/2023 . Adesso resta il girone regionale per conquistare la final four.

In Serie D il Playasti ha perso contro Almese 3-1. Una prestazione da rivedere, per una squadra molto contratta e poco lucida. Sabato sera si affronterà in casa l’Union Volley in uno scontro diretto. Pino Volley ha giocato contro Pallavolo Settimo, quasi a pari merito nella classifica, cedendo 3-1. Dopo aver vinto il primo set, il secondo, invece, viene ceduto agli avversari, nonostante una bella rimonta. Pino si attesta così al sesto posto in classifica.

Weekend di riposo per l'Under 14 Gold, che domenica prossima inizierà la fase regionale. L'Under 13 Gold ha vinto 3-2 in casa contro Cuneo, domenica il ritorno.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 17 marzo

• 1° Divisione F. C.T. Cun.Ast. Girone 15°/18° posto: Club76 Playasti vs RS Volley Racconigi 3-0

• 1° Div. M. C.T. Torino Interterritoriale A: Liquicredit TSEC Fenera Chieri 76 vs Volley Langhe 2-3 ?Sabato 18 marzo ?

• Serie C F. C.T. Piemonte Girone A: Unionvolley Pinerolo vs Club76 Playasti 3-2

• Serie D F. C.T. Piemonte Girone C: SDM Volley Almese vs Club76 Playasti 3-1

• Serie D F. C.T. Piemonte Girone D: Pallavolo Settimo Torinese vs GS Pino Volley 3-1

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Quarti finale 9°/16° posto: CRF Gunetto Cervere vs Club76 Playasti Silver 3-0

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone 17°/21° posto: Club76 Playasti 2011 vs ASD Santa Margherita Alba 3-0

• Under 14 F. C.T. Cun.Ast Girone 17°/21° posto: Club76 Playasti 2010 vs Mon.Vi. Bam

Verde 2-3?• C.T. Torino F. CT13F4 Classificazione 17-22: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs Vol-ley Academy Volpiano 0-3

Domenica 19 marzo

• Under 18 F. C.T. Cun.Ast. Girone 5°/8° posto: PVB Bosca Canelli 18 vs Club76 Playasti 1- 3

• Under 16 F. C.T. Cun.Ast. Ottavi finale 1°/16° posto: Club76 Playasti regionale vs l'Alba Volley Egea Regionale 3-0

• Under 16 F. C.T. Cun.Ast. Girone 9°/16° posto: Cuneo Granda Volley Bianca vs Club76 Playasti 2009 3-0

• Under 16 F. C.T. Cun.Ast. Girone 17°/23° posto: Club76 Playasti Silver vs CRF Siscom Cervere 0-3

• C.T. Torino F. CT16F6 Classificazione 23-28: Ottica Barra vs Club76 GS Pino Volley 0-3

• C.T. Torino F. CT16F7 Classificazione 17-22: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs ?Volley Almese Bovero Assicurazioni 3-0

• C.T. Torino M. CT15M1 Classificazione 9-15: Liquicredit TSEC Fenera Chieri76 vs Pallavolo Torino Blu 3-2

• C.T. Torino F. CT14F4 Classificazione 17-22: Club76 Reale Mutua Fenera Chieri Silver vs 640 La Vanchiglia 0-3

• C.T. Torino F. CT14F5 Classificazione 9-16: Club76 GS Pino Volley vs Chisola Volley 3-0

• Under 13 F. Cun.Ast. Quarti di finale 9°/16° posto: Club76 Playasti 2011 Bianca vs Volley Marene 3-2

• Under 13 F. Cun.Ast. Girone 17°/22° posto: Bam Alusic vs Club76 Playasti 2011 Blu 3-1

SERIE B MASCHILE GIRONE A PERDE CONTRO PARELLA

?I ragazzi di coach Specchia perdono 3-1 contro Volley Parella Torino. Chieri perde il primo set senza opporre molta resistenza. Un bel parziale sottolinea la ripresa di Chieri nel secondo set. Parella gioca ancora molto bene nel terzo e nel quarto parziale e, soprattutto con il servizio, mette in difficoltà la ricezione di Chieri piazzando i break decisivi. Top scorer chieresi Del Noce con 18 punti seguito da Marello con 11 e Mangano con 10. Prossima gara sabato 25 marzo alle 20,30 al PalaFenera contro Albisola. ?