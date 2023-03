Reale Mutua Basket Torino - Fase a Orologio

I biglietti per le singole partite, invece, saranno disponibili on-line a partire dalle ore 9.00 di lunedì 3/04 e nella sede di Via Cervino nei giorni e negli orari di apertura della biglietteria .

A partire da martedì 21/03 e fino a venerdì 31/03 saranno in vendita i mini-abbonamenti per le tre partite della Seconda Fase che si disputeranno al Pala Gianni Asti nelle seguenti date: - sabato 8/04 - domenica 23/04 - domenica 7/05

: Prezzo valido per le seguenti categorie: Studenti Under 25, Over 65: Prezzo valido per le seguenti categorie: Under 14, accompagnatori di persone con disabilità

MINIABBONAMENTO 2 GARE (RISERVATO AI SOLI ABBONATI 2022/2023)