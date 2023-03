Serie C - Mts Ser domina in trasferta sul Libellula

Terza vittoria consecutiva con un netto tre a zero, per le tigri santenesi dell'Mts Ser, che anche in trasferta a Bra, contro la giovane formazione del Libellula, guadagna 3 punti in poco più di un'ora di partita. In questo modo la posizione in classifica di Destefanis e compagne si conferma, con 43 punti, al 4° posto a soli tre punti dall'A.F. Volley che le precedono al terzo posto con 46 punti.

Si parte con il sestetto base, composto da Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis in centro, Bertotto e Busso in banda, Ferrua libero.