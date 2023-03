FISI-AOC: i risultati dell'ultima giornata di gare a Vermiglio, dell'Opa Cup e della Coppa Italia a Lizzola

SCI DI FONDO - ORO E BRONZO PER IL COMITATO AOC AI CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI DI VERMIGLIO Terza e ultima giornata di gara a Vermiglio (Trento), che ha assegnato così le ultime medaglie della kermesse tricolore della categoria Ragazzi. Dopo le gare individuali dei giorni scorsi, è stata la staffetta mista a skating a far calare il sipario sui campionati italiani giovanili. Al Centro Fondo Campo Carlo Magno, i giovani fondisti si sono dati battaglia nella competizione a squadre, composta da 4 frazioni da 3,3 chilometri l’una. Ad imporsi e a conquistare così l’ultima medaglia d’oro in palio è stato il Comitato Alpi Occidentali A. La squadra piemontese, formata da Lucia Delfino, Leonardo Brondello, Viola Camperi (che si è messa così al collo la terza medaglia d’oro in altrettante gare disputate) e Nicola Giordano, ha tagliato il traguardo con il tempo complessivo di 30’19’’7. Piazza d’onore e medaglia d’argento per i lombardi del Comitato Alpi Centrali A. Ines Negroni, Pietro Matli, Lucia Broggini e Dario Clementi hanno concluso la loro gara al secondo posto in 30’40’’7, mentre i piemontesi Giulia Ronchail, Giacomo Maurino, Elena Carletto e Mario Einaudi del Comitato Alpi Occidentali B sono andati a completare il podio, facendo scattare il cronometro sul 30’51’’1 e conquistando così il bronzo per un decimo di secondo. Beffata di un nulla, la squadra del Comitato Alpi Centrali B, composta da Emma Fantoni, Leonardo Moretti, Aurora Invernizzi e Matteo Zanoli, si è dovuta accontentare della quarta posizione, chiudendo in 3’51’’2, davanti al Comitato Trentino, formato da Chantal Moreschini, Emanuele Zambon, Camilla Morelato e Gabriel Selle, quinto con il tempo di 30’54’’.

Le altre staffette piemontesi hanno così chiuso: 24° AOC C (Lucia Brocchiero, Liam Lisciandrello, Alice Ballario, Gabriele Giordanetto), 27° AOC D (Caterina Parola, Andrea Quaranta, cloe Giordano, Luca Fulcheri), 30° AOC E (Sofia Cogoli, Joei Lisciandrello, Giada Grosso, Tiago Ghibaudo), 51° AOC F (Gaia Rostan, Jonathan Giordano, Vittoria caffa, Lorenzo Salvagno), 60° AOC G (Stella Macario, Giorgio Sasso, Lodovica Raineri, Gabriele Cervetti), 69° AOC H (Sofia Faggio, Luca Bruna, Maddalena Giraudo, Thomas Quaranta), In allegato alcune immagini di Giacomo Podetti. SCI DI FONDO - OPA CUP: OTTIMA RIMONTA DI DAVIDE GHIO CHE CHIUDE AL 3° POSTO NELL'INSEGUIMENTO IN TECNICA CLASSICA DI DOBBIACO L'inseguimento in tecnica classica di Dobbiaco cala il sipario sull'ultima tappa di OPA Cup di Dobbiaco, dove il Piemonte è nuovamente sul podio grazie alla superlativa prova di Davide Ghio. Il cuneese cresciuto nello Sci Club Entracque Alpi Marittime chiude la propria prova in 50'39"8 dopo essersi reso protagonista di una grandissima rimonta dal sesto posto: Ghio recupera quasi tutto l'1'23" che lo separava da Steiger al via con una seconda parte a tutta. Sono solo 11 i secondi di ritardo dallo svizzero, e per un solo decimo non arriva il secondo posto, preda del tedesco Elias Keck.

Da applausi la prestazione del fondista delle Fiamme Gialle, che precede di 2"1 lo svizzero Fabrizio Albasini. Ottavo Martino Carollo (+1'12") malgrado la terza posizione del via: il classe 2003 delle Fiamme Oro patisce forse le fatiche di un weekend comunque trionfale (primo nella sprint, terzo nella Individual) e perde il podio nella seconda parte di gara. Gli altri cuneesi in gara hanno coìs chiuso: 24° Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime), 29° Alessio Romano (Carabinieri), 37° Edoardo Forneris (Alpi Marittime) e 50° Alberto Rigaudo (Alpi Marittime). Tra le donne, Gina Del Rio recupera già nella prima metà di gara i 15" che la separavano al via da Marina Kaelin. L'andorrana prevale poi allo sprint con un distacco di mezzo secondo sulla svizzera. De Martin Pinter è molto brava a recuperare mezzo minuto a Kaelin, ma l'1'17" di gap era troppo grande per poter ambire a un risultato migliore rispetto al terzo posto: la veneta chiude con un ritardo di 39" dalla vetta. Quattro azzurre in top-10, grazie a Nadine Laurent (quarta a +1'07", la valdostana perde il podio in favore di De Martin Pinter) e alle prestazioni di Elisa Gallo - quinta a +1'25" - e Ylvie Folie - settima a +2'09" -, brave a recuperare rispettivamente una e due posizioni rispetto al via. 18^ Beatrice Laurent (Nordico Pragelato). Nella categoria Senior, l'azzurro Giandomenico Salvadori domina al maschile: l'atleta delle Fiamme Gialle termina la propria prestazione in 57'45"8 dopo essere partito dietro Fabrizio Poli e lo svizzero Antonin Savary. Salvadori fa gara con Poli nei primi cinque km, verso metà gara stacca il classe 2000 e si crea il margine necessario per resistere al ritorno del francese Julien Arnaud (+12"2), che batte allo sprint Luca Del Fabbro (+12"5), lo stesso Poli (+13"4) e gli altri italiani Elia Barp (+13"5) e il cuneese Lorenzo Romano (+13"7), che chiude al 6° posto. 21° Daniele Serra: l'alteta del centro sportivo Esercito paga un ritardo di 2'00''8 da Salvadori. SCI ALPINISMO - MATTEO BLANGERO 3° NELL'INDIVIDUALE DI COPPA ITALIA A LIZZOLA Nel weekend a Lizzola, in provincia di Bergamo, si è svolta una due giorni di Coppa Italia con in programma per la giornata di domenica un’Individuale con partenza in Mass start, che ha visto imporsi, tra i Cadetti U16 maschile, Federico Pacchiarini (13 Clusone) che ha fermato il crono con il tempo finale di 1:05'39'', lasciandosi alle spalle Cristian Rozzoni (Premana) ed un bravissimo Matteo Blangero (Valle Ellero), terzo con un distacco di 34''7.

Tra le cadette U18, la piemontese Cecilia Vergano (Sauze d'Oulx) chiude al 5° posto nella gara vinta dalla valdostana Alice Maniezzo (Corrado Gex). Al maschile vittoria di Federico Pellegrini (Cai Schio) dove il piemontese Francesco Armando (Valle Pesio) chiude al 26° posto. Tra gli U20, 6° posto di Emanuele Balmas (Prali).

