Reale Mutua Fenera Chieri ’76: domani la la finale di ritorno della CEV Challenge Cup

L’appuntamento con la storia è adesso. Ancora poche ore e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sarà in campo contro il CSM Lugoj per la partita che assegnerà la CEV Challenge Cup 2022/2023. L’incontro è in programma domani, mercoledì 22 marzo, alle 18.30 locali (ore 17.30 italiane) alla Sala Constantin Jude di Timisoara, in Romania: oltre che su Eurovolley.tv ed Eurosport/Discovery Plus, sarà possibile seguirlo in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre).

Coach Giulio Cesare Bregoli, lo staff e le giocatrici, arrivati a Timi?oara ieri pomeriggio, ripartono dalla vittoria per 3-0 ottenuta mercoledì scorso nella finale d’andata giocata a Torino al Pala Gianni Asti. Un bel vantaggio, ma è soltanto metà dell’opera: per conquistare la coppa bisognerà aggiudicarsi almeno altri due set, oppure vincere il golden set di spareggio in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1.

«Siamo molto emozionate e orgogliose, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento – le parole del capitano, Kaja Grobelna – La strada fino alla finale è stata lunga, iniziata a settembre con la WEVZA Cup e continuata con tante partite contro squadre molto preparate. Quello che abbiamo fatto ci ha dato tante soddisfazioni, noi e la società dobbiamo essere orgogliosi del percorso. Il primo passo per vincere la finale è stato fatto la settimana scorsa, ma l’ultimo step sarà quello più difficile. Il Lugoj è una squadra che batte molto bene, difende tanto e fa pochi errori. Sono sicura che sarà una gara difficile anche perché avranno i loro tifosi a sostenerli. Noi comunque saremo pronte. Godiamoci il momento, divertiamoci e andiamo a realizzare questo sogno!».