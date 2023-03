Gators: il recap della settimana

ORBASSANO 60

VM SERVICE GATORS 63

Parziali (16-16, 27-30, 45-53) VM SERVICE Gators: Marengo 22, Valinotti , Cerutti 15, Alessio 2, Nicola S. 7, Nicola A. 6., Ghigo 6, Fissore, Pistone 3, Perrone, Fantini 2. All.: Fabbri

Orbassano: Cristiano 8, Sartori, Americo 5, Petroni, Tarulli 9, Liso, Mazzetto 8, Dabbene P. 13, Riello 9, Falconieri 2, Dabbene M. N.E., Calcagni 6. All.: Ramazzina I Gators vincono una partita fondamentale per gli obiettivi di entrambe le formazioni: l’importanza della posta in palio si fa sentire sin dai primi istanti di gara e, come già successo nel derby, nei primi due minuti e mezzo nessuna delle due squadre va a canestro dando vita ad una gara molto maschia, con duelli fisici e pochi fischi della coppia arbitrale. Delle buone iniziative di Marengo contribuiscono a sbloccare il canestro, ma Orbassano risponde con alcuni tiri dalla distanza permettendo così di chiudere il primo parziale in parità.

Nel secondo quarto i Gators prendono le misure agli avversari e, con buone iniziative, vanno a canestro con costanza: una bomba di Pistone dà il là alle iniziative saviglianesi, che però trovano sempre pronte le risposte dei padroni di casa, che nel finale accorciano.

Al rientro dall’intervallo lungo Marengo subisce un colpo che lo costringe a tornare in panchina per alcuni minuti, ma Ghigo lo sostituisce molto bene: coach Fabbri dà spazio a tutti i componenti della panchina, che forniscono il proprio contributo per mantenere il vantaggio, ben supportati dal Senior Cerutti decisivo sia nel subire falli che nell’andare a canestro. I Gators arrivano a +9, ma Orbassano si rifà sotto: delle belle difese, guidate da Fissore, permettono di mantenere le distanze e, nel finale, Andrea Nicola con 1 su 2 dal libero, sancisce la vittoria spegnendo definitivamente il tentativo di rimonta di Orbassano dopo una palla persa in fase di impostazione a centrocampo. Arriva così un’altra bella ed importante vittoria che consegna ai biancoverdi la certezza matematica della salvezza, obiettivo tutt’altro che facile da raggiungere per un gruppo così giovane: un risultato arrivato con una giornata di anticipo e che lascia i Gators ancora in corsa per raggiungere il quarto posto, ad un passo dalla zona play-off. Per stabilire la posizione definitiva, occorrerà attendere l’ultimo match della regolar season in programma questo venerdì contro la Beinaschese, ancora una volta in trasferta. Prossimo incontro: venerdì 24/03/2023 ore 21.15, Beinaschese – VM SERVICE Gators (Palasport- Via La Torre, 3 - BEINASCO (TO)). ZETAEMME CAYMANS 58

SOMMARIVA BOSCO 39

Parziali (9-10, 23-9, 18-10, 8-10) ZETAEMME Caymans: Ambrogio 18, Davicco 11, Paschetta 8, Borsa 7, Tucci 6, Colonna 5, Mondino 3, Giambrone 0, Craco 0, Brigna 0, Rosso 0. All.: Mondino

Ultima partita casalinga della stagione regolare per i Caymans di coach Gio Mondino che affrontano le Api di Sommariva Bosco. Nel roster non compaiono Caula, Zorgniotti e il giovane Ferrero che sconta una giornata di squalifica causata dall’inopinata espulsione a Bra.

Dopo una bomba iniziale di Ambrogio i biancoverdi stentano a trovare il fondo della retina, Paschetta commette 2 falli in pochi secondi e gli ospiti mettono il naso avanti.

Nel secondo periodo Capitan Giambrone e compagni scendono in campo con un piglio decisamente più autoritario difendendo in modo più intenso e riuscendo ad alternare canestri in campo aperto a conclusioni dalla distanza. Si va al riposo sul 32 a 19 in favore dei padroni di casa.

Nella ripresa i Caymans giocano alcuni momenti di buona pallacanestro. Tucci slalomeggia tra i sommarivesi, Colonna e Craco gestiscono gli attacchi mentre Borsa dispensa grinta difensiva. Gli ospiti, innervositi dai tanti fischi arbitrali, alzano bandiera bianca mentre il divario si attesta sui 20 punti.

«Questa partita nascondeva molte insidie, anche perché il turno di riposo ci ha tolto un po’ di ritmo. I ragazzi hanno giocato momenti di buon basket, ma devono cercare di aumentare avere più continuità. Ora ci aspetta una trasferta importante contro la capolista Cuneo. Vogliamo andare a giocarcela al massimo delle nostre possibilità» commenta Coach Mondino. Prossimo incontro venerdì 24/03/2023 ore 21:00, Auxilium Cuneo Blu - ZETAEMME Caymans (Palasport - Via Gobetti, 30 - CUNEO (CN)). U19 F POLISPORTIVA PASTA 46

LADY GTORS 60

Parziali (16-10, 31-20, 14-11) ABC SERVIZI Lady Gators: Frattini 6, Gjondrekaj D. 0, Marchisio G. 6, Verlengo 23, Mellano 0, Porporato 6, Mondino 5. All.: Fabbri

POLISPORTIVA PASTA: Tassini 6, Vettorato 3, Rolando 1, Orofino 1, Uggè 0, Cecconato 7, Schimmenti 12, Merio 3, Melissari 6, Campo 5. All.: Cagnazzi-Ciavarra Inizia con una bella e meritata vittoria la seconda fase del Campionato per le ragazze dell’U19 di Coach Fabbri

Nella gara contro Polisportiva Pasta la difesa delle Lady Gators è impenetrabile per 40 minuti e concede davvero poco alle avversarie.

Nel primo quarto Coach Fabbri decide di iniziare la gara con un quintetto fisicamente molto piccolo per correre in velocità. La scelta è azzeccata fin da subito: Verlengo e Marchisio Grazia realizzano un parziale di 10 a 0 obbligando il Coach avversario a chiamare time-out per fermare la gara. Anche dopo il time-out il ritmo della gara non scende: le Lady chiudono in vantaggio il primo periodo 16 a 10.

Nel secondo periodo, l’intensità della gara non cambia: si gioca su ogni pallone e le ragazze biancoverdi svolgono in maniera egregia i compiti assegnati da Fabbri, sia in attacco che in difesa, mettendo a segno 15 punti contro i 10 concessi a Pasta. Si va al riposo lungo 31 a 20. Al rientro dagli spogliatoi le Lady sono in vantaggio di 11 lunghezze. Il quintetto in campo continua a macinare gioco, sia in attacco che in difesa, giocando al massimo ogni pallone raddoppiando su ogni penetrazione e lottando su ogni rimbalzo. Il bel gioco in campo porta ad un parziale di 14 a 11 a favore delle Lady.

Nel quarto periodo si avverte la fatica dei minuti precedenti giocati al massimo. Le rotazioni consentono alle ragazze di gestire bene gli ultimi minuti di gara senza soffrire più del dovuto. Il quarto periodo finisce con un parziale di 15 pari, ma le Lady Gators portano a casa una vittoria strameritata. Prossimo incontro: martedì 21/03/2023 ore 20.30, ABC SERVIZI Lady Gators – Valenza (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U19 GOLD CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE GATORS 55

CUNEO 76

Parziali (11-26, 20-27, 16-11, 8-12) CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators: Barra 2, Mori, Alessio 3, Ghigo 15, Valinotti 4, Perrone 4, Ferrero 4, Pistone, Brigna, Nicola 19, Pepe 4. All.: Colonna

Cuneo: Rosso A.4, Isaia 22, Manfredi 15, Massa 14, Comotti 2, Rosso F. 4, Brero, Saladini 5, Russo 2, Bodino 2. All.: Maccario

Trasferta insidiosa quella dei Gators U19 a Cuneo, che infatti subiscono il gioco dei padroni di casa che sono ben organizzati e sfoggiano percentuali di tiro molto alte, anche da 3 punti. Saranno ben 9 le triple a referto e portano a casa una vittoria mai messa in discussione.

Gli Alligatori comunque non subiscono passivamente ma combattono su ogni pallone.

Coach Colonna fa ruotare tutti i giocatori a sua disposizione, compreso l'esordiente, in questa categoria, Mori classe 2007. Ghigo e Nicola gestiscono bene la palla e segnano molti dei punti degli Alligatori.

Tutti comunque danno il proprio contributo prendendo rimbalzi, cercando di gestire bene la palla e cercando di trovare un ritmo di gioco produttivo ma i padroni di casa mettono sul parquet tutta la loro esperienza e fisicità.

Nonostante questo, comunque, i biancoverdi escono dal campo a testa alta, consapevoli di aver dato il massimo e facendo emergere, oltre alle individualità, anche un bel gioco di squadra, cosa non facile se si tiene conto che la formazione U19 Gators è formata da due gruppi diversi. Prossimo incontro: lunedì 20/03/2023 ore 21.15, CENTRO DENTALE SAVIGLIANESE Gators – Tam Tam (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U17 GOLD MONCALIERI 60

GGS BASKETBALL PROJECT 67

Parziali (18-14, 11-17, 13-19, 18-17) GGS BASKETBALL PROJECT: Picollo, Ruffinatto, Di Meo 5, Massa, Ficetti 15, Bertaina 10, Vergnaghi 26, Mattio 3, Perlo, Barra 6, Bernardi 2, Giordano. All.: Nicola – Ass.: Di Meo

Moncalieri: Bergamanto, Cascaval 13, Marchesi 2, Secolo 3, Conte, Ferroglio, Beninati 7, Zanellato 7, Ianno 3, Mason 8, Gesualdo 3, Sibona 14. All.: Agnelli – Ass.: Costa Parte sabato 18 marzo la seconda fase (TOP) per l'U17 Gold griffata GGS.

L'avversario di turno, Pallacanestro Moncalieri, in questo nuovo girone si presenta senza punti all’attivo in classifica.

L’inizio del match è contratto da parte di Bertaina e compagni: si “sentono” le mani addosso degli avversari che, per non soccombere nel confronto fisico, mettono in campo tutta quell’aggressività che i GGS molte volte tardano a trovare.

A partire dal secondo quarto però i ragazzi verde-blu trovano le giuste contromisure: prima con l’accoppiata Vergnaghi–Barra che fanno valere centimetri e velocità, poi con il totem Ficetti che, a cavallo dell’intervallo lungo, segna 11 punti consecutivi per i suoi dando il via ad una piccola fuga nel punteggio (+8 a fine terzo quarto con bomba di tabella di un brillante Mattio).

L’ultimo quarto è di controllo: la distanza tra le due squadre si aggira sempre tra 8-10 punti e questo consente di continuare (come già fatto per i primi 3 quarti) a far ruotare in campo tutti e 12 gli effettivi a disposizione, anche per non stancare troppo i ragazzi in vista della trasferta che sarà già il giorno successivo. «Saranno 8 belle partite di confronto con avversari nuovi e ci si dovrà adeguare di partita in partita a giocare contro modi e ragazzi poco conosciuti. I nostri ‘sembrano sul pezzo’ per continuare a fare bene anche in questo campionato, e noi non potremmo chiedere di meglio per la loro continua crescita» commentano i due coach a fine partita. Prossimo incontro: sabato 25/03/2023 ore 17.30, GGS BASKETBALL PROJECT – Carmagnola (Palazzetto dello Sport - Via Croce, 57/C - SALUZZO (CN)). ALLIEVI GATORS 71

CARMAGNOLA 66 Gators: Culasso 5, Mori 12, Baretta 19, Avalle 18, Zecca, Scardina, Sogno 2, Carignano 4, Pistone 1, Marcellino 8. All.: Colonna

Carmagnola: Chis, Chiavassa 4, Servetto 9, Celano, Peretti A. 2, Perello 2, De Maria 10, Peretti E. 16, Bordone 3, Fiori 10, Leo 3, Celentano. All.: Bosio

Partita che doveva essere a portata di mano per gli Allievi Gators contro Carmagnola e che invece si è dimostrata più insidiosa del previsto. Gli Alligatori non riescono a scappare e gli ospiti sono bravi a recuperare ogni tentativo di fuga. I padroni di casa non sono al top e commettono alcuni errori superficiali che li portano a dover continuamente faticare per mantenere il vantaggio.

Baretta e Avalle giocano una buona pallacanestro su entrambi i lati del campo, Avalle chiuderà la partita con 18 punti e 3 stoppate fondamentali.

Pistone e Mori gestiscono bene la palla mentre Culasso e Zecca giocano un basket difensivo perfetto, coadiuvati da Marcellino.

Scardina porge un bell'assist ad Avalle per un gioca da 3 che si concluderà con un tiro libero segnato.

Sogno è in serata sfortunata al tiro mentre Carignano, nonostante qualche errore in difesa, gioca bene in fase offensiva.

Ora i ragazzi tornano in palestra per preparare la trasferta di mercoledì a Fossano che decreterà in che modo proseguirà la stagione in corso. U15 GOLD ABC SERVIZI GATORS 65

COLLEGNO 59

Parziali (23-19; 39-28; 49-41) ABC SERVIZI Gators: Mosso 6, Vallero 3, Crosetto 11, Paonne 14, Bosio 5, Graziano, Mellano, Botta A 1, Botta C 2, Ambrogio 24, Iacuzzi. All.: Racca, Ass.: Marengo

Collegno: Nuzzo 15, Manzi 2, Janni 3, Morra 3, Rostagno 2, Guzzon 3, Tempo 17, Galvagno 6, Guardabascio, Bertonasco 8, Cardone, Sacco. All.: Bianco, Ass.: Grasso



Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Racca – Marengo che riescono a fare bottino pieno contro Collegno.

Il primo tempo mette in risalto i buoni progressi fatti dal punto di vista difensivo in queste settimane di allenamenti: «La nostra difesa press sta cominciando a portare buoni frutti: siamo a meno del 50% del perfezionamento di questa tattica difensiva che è molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale ma che può portare a grandi risultati sotto il profilo dei palloni recuperati e della pressione psicologica che si esercita sulla squadra avversaria. Bravi i nostri ragazzi che, con impegno costante durante gli allenamenti, stanno migliorando settimana dopo settimana». Il vantaggio dei bianco verdi arriva anche a 15 punti con tutti i ragazzi protagonisti di questo allungo, guidati dalla prestazione maiuscola di capitan Ambrogio. Solo un paio di disattenzioni sul finire del secondo periodo permettono agli ospiti di accorciare nel punteggio arrivando vicini alla decina di punti di svantaggio.

La ripresa vede gli ospiti agguerriti e decisi a colmare il gap di punteggio ma i padroni di casa, per un tratto di partita in apnea, riescono a reagire e ,grazie soprattutto ad un Paonne in grande spolvero, rispondono colpo su colpo mantenendo il vantaggio di punteggio sul +8 ad inizio ultimo periodo.

L’ultimo quarto di gioco vede i Gators controllare senza troppi patemi gli ultimi sussulti dei torinesi e chiudere la partita con una meritata vittoria: ottimo viatico per l’ultima di regular season che si giocherà a Chieri. Prossimo incontro: sabato 25/03/2023 ore 15:30, Chieri – ABC SERVIZI Gators (Palazzetto - Via Folis - PINO TORINESE (TO)). U14 F CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 99

ASTI 29

Parziali (25-8, 27-14, 25-2, 22-4) CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Gitto, Marchisio 6, Tuninetti 19, Rolfo 2, Spertino 30, Chiapello 26, Torello Pichetto 8, Gianoglio 6, Ziliotto G., Ziliotto A., Dotta 2. All.: Fabbri, Ass.: Vighetto

Asti: Ternavasio 2, Gamba 4, Bava, Dessimone, Martinetto 4, Mossino Ungana 18, Poli, Gonzalez Herrera 2. All.: Civarella

Domenica mattina le Lady biancoverdi hanno affrontato, in casa, la compagine di Asti per l'impegno valevole per la prima giornata della fase "Coppa". Eccezionalmente accompagnate da coach Fabbri, coadiuvato in panchina dall'assistente Laura Vighetto, le ragazze portano a casa una vittoria di larga misura, nonostante l'assenza del baluardo Conti che è restata ferma ai box per via di distorsione alla caviglia rimediata nella scorsa settimana.

In avvio i canestri di Spertino (30), Tuninetti (19) e capitan Chiapello (26) danno immediatamente indizio di quelle che, alla fine saranno, le mattatrici dell'incontro in termini di score personale. Ma tutte le ragazze hanno dato dimostrazione di grande impegno e attaccamento alla maglia mettendo in campo voglia ed entusiasmo: come per Torello Pichetto che si muove bene con la difesa schierata, o come Rolfo (2) che, nonostante le imprecisioni a canestro, è sempre pronta a battagliare, o Dotta (2) che si sblocca con un canestro col quale regala urli di gioia alle compagne in panchina.

Soddisfatto coach Fabbri che è rimasto positivamente colpito dalle buone giocate che, a tratti, le ragazze hanno saputo esprimere e anche da alcune individualità emerse nel corso della gara. Prossimo incontro: martedì 28/03/2023 ore 17.45, Conte Verde – CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators (Palestra Ist. Natta - Via XX Settembre, 14/A - RIVOLI (TO)). U14 SILVER CHIERI 38

DECORAZIONI CIRIANNI 73 DECORAZIONI CIRIANNI Gators: Marchisio, Mosso 8, Trentanelli 2, Botta C. 15, Botta A. 12, Barbero 5, Fresia 5, Iacuzzi 13, Ruffino, Cirianni 2, Abello 11. All.: Marengo Ass.All.: Racca

Chieri: Cordero 5, Viale, Giorcelli 12, Santoro 6, Traversari 8, Chiara, Faedda 2, Mastrocola, Balla, Fava, Pirrone 5, Griva. All.: Ratto

I Gators targati Decorazioni Cirianni giocano. nel un turno infrasettimanale, a Cambiano (TO) al Pala Wojtyla, contro Chieri. Gli alligatori scendono in campo con Iacuzzi, Mosso, Botta A. e ben due 2010: Abello e Fresia. Sarà proprio Fresia a sbloccare il risultato per la compagine biancoverde con un'ottima penetrazione.

Abello, Mosso e Iacuzzi sono delle belve in difesa, recuperano svariati palloni e concludono con continuità a canestro. Quello che non riescono a fermare per vie esterne i tre sopra citati, viene fermato da Botta A. che, con innumerevoli rimbalzi e stoppate, è un fattore fondamentale nell'area difensiva e si fa trovare pronto in attacco con pregevoli soluzioni, dimostrando i miglioramenti fatti in allenamento.

Botta C., chiamato in causa da Coach Marengo per sostituire i compagni, nonostante sia convalescente per via di una contusione ottenuta in un contatto di gioco la partita contro Condove, si fa trovare pronto, colpendo il canestro sia dai 6,75 che in avvicinamento, ben supportato da Trentanelli e Barbero.

I Gators non calano d'intensità nemmeno nella ripresa, grazie ad una difesa estenuante di Ruffino e Marchisio, che ben contengono Giorcelli e compagni. Menzione speciale per Cirianni che, nonostante un inizio di gara sfortunato al tiro, non molla mai in difesa, anche con avversari molto più grandi di lui. Quando finalmente si sblocca in attacco, trovando un gioco da tre punti, è un tripudio in panchina, con tutti i compagni in festa. «Dopo lo "shock" delle prime due partite ci stiamo riprendendo alla grande. Siamo pronti per affrontare con entusiasmo e sicurezza nei nostri mezzi le partite future» le parole dei coach a fine gara. Prossimo incontro: venerdì 24/03/2023 ore 18.15, DECORAZIONI CIRIANNI Gators – Alba (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U13 SILVER SAVIGLIANO 42

GATORS 45

Parziali (12-15, 10-7, 14-10, 6-13) Gators: Casasole 4, Barra 2, Montagnana, Bossati 2, Rosso 5, Airaduo 3, Fresia 2, Correndo 4, Rimonda 2, Ambrogio, Sordella 18. All.: Toselli - Sabatino

Savigliano: Rispoli, Rinaldi, Beccaria 18, Arlorio 16, Giolitti, Corradini 8, Nava, Zavoreti, Gtyrezi 4, Negru. All.: Giannotto Non finiscono di stupire i Gators 2011 che partecipano al campionato Under13 Silver, già qualificati alla fase Top. Nella terza giornata, dopo la vittoria di 1 punto con Acaja Fossano, gli Alligatori sono ospiti, nel derby cittadino, degli Amatori Basket, tutti di un anno più grandi (2010), presso il bellissimo impianto di gioco cittadino: il Palaferrua.

Gli Alligatori partono molto bene nel primo quarto: Sordella, Rimonda e Barra realizzano canestri, mentre Correndo e Bossati si occupano di limitare gli avversari più pericolosi, tra cui un ottimo Beccaria.

Nel secondo quarto l'attacco dei Gators si inceppa, nonostante le buone prove di Casasole e Airaudo. Si va al riposo di metà match in perfetta parità 22 - 22 con la partita apertissima.

Nel terzo quarto i padroni di casa allungano nel punteggio e si portano avanti 36-32, con gli Alligatori che faticano in fase offensiva.

Nell'ultimo quarto, sospinti da un gran tifo biancoverde sulle tribune, gli Alligatori giocano una perfetta pallacanestro, fatta di grande attenzione in difesa da parte di Fresia e ripartenze micidiali in attacco. Rimonta e sorpasso a pochi minuti dalla fine consentono ai Gators di espugnare il Palaferrua in una partita memorabile. «Non abbiamo giocato molto bene nei primi tre quarti, commenta lo staff, un po' per il nervosismo per il derby molto sentito, un po' perchè dovevamo prendere le misure ai nostri avversari di un anno più grandi e più esperti. L'ultimo quarto è stata una vittoria di squadra, un vero capolavoro in difesa e tanta energia in attacco per portare a casa la vittoria insieme. Tutti segnali molto positivi per la prosecuzione del campionato». Prossimo incontro: domenica 26/03/2023 ore 15.00, AreaPro – Gators (Palestra Italo Calvino - Via Piossasco, 57 - RIVALTA DI TORINO (TO)). U13 GOLD AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 58

CHIERI 52

Parziali (15-9, 17-11, 13-18, 13-14) AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Ferrero 4, Biga 2, Panero, Fresia 18, Abello 16, Amato 5, Mellano, Givo, Grezda 11, Allemandi 2. All.: Toselli - Racca

Chieri: Bors 8, Spano 2, Digiorgio, Fatai 11, Cristiano, Menegatti 3, Montiglio, Bass, Calo' 13, D'acunti, Coltiletti 13, Demita. All.: Corrado - Mosca

Nella quarta giornata del campionato Under13 Gold fase Top, i Gators ospitano la capolista imbattuta Chieri. Gli Alligatori arrivano dalla bruciante sconfitta rimediata a Moncalieri, mentre Chieri arriva da tre nette vittorie consecutive.

Nel primo quarto le squadre si affrontano a viso aperto, gli Alligatori concedono poco in difesa con Biga e Amato attenti a limitare i forti avversari.

Nel secondo quarto sono ancora i Gators a comandare il gioco con Abello e Grezda a fare la voce grossa in area, con belle giocate fronte e spalle a canestro. Allemandi, Givo e Foti portano il loro contributo, mentre Ferrero è sfortunato in un contatto di gioco dove rimedia una frattura al polso, a lui va un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione da parte di tutta la squadra. Si va al riposto con gli Alligatori in vantaggio per 32 - 20.

Nel terzo quarto Chieri si fa più aggressiva commettendo molti falli, la difesa con raddoppi a tutto campo produce diverse palle recuperate e, sospinti da un caloroso pubblico, i ragazzi di Chieri si rifanno sotto e rimontano il passivo.

L'ultimo quarto è giocato alla pari: Fresia organizza l'attacco per superare la zone press avversaria e i biancoverdi, con due canestri di Abello e l'and one finale proprio di Fresia, possono festeggiare una bella vittoria. «Partita molto combattuta, commenta Coach Toselli, contro un avversario competitivo e ben organizzato. Dopo due quarti giocati alla grande, abbiamo sofferto la stanchezza e la pressione a tutto campo con raddoppi, ma nell'ultimo quarto siamo riusciti a compattarci e a ritrovare il nostro gioco per portare a casa 2 punti importanti per la classifica». Prossimo incontro: domenica 26/03/2023 ore 10.00, UBC Basket Chieri - AUTORIPARAZIONE PANERO Gators (Palazzetto Sc. El. Via Folis - Via Folis - PINO TORINESE (TO)). U13 GOLD MONCALIERI 40

AUTORIPARAZIONE PANERO GATORS 37

Parziali (5-12, 12-10, 17-7, 6-8) AUTORIPARAZIONE PANERO Gators: Ferrero, Biga, Magliano, Panero, Fresia 12, Abello 11, Amato 2, Mellano 2, Givo 2, Grezda 8. All.: Toselli - Racca

Moncalieri: Cavaliere 4, Parise 10, Musso 1, Biondi 2, Mayfield 9, Zanardi 1, Bausano, Virgilio, Peverini 9, Mancini 2, Berti, Fall 2. All.: Cenella-Sciannimanico Nella terza giornata del campionato Under13 Gold, seconda fase per il Titolo in Piemonte, gli Alligatori tornano a calcare il parquet degli amici di Moncalieri, dove poco più di un mese fa i padroni di casa si imposero con un passivo di 16 punti sui biancoverdi.

Il primo quarto dei Gators è strepitoso: Abello e Grezda portano subito in vantaggio gli Alligatori e grazie all'ottima difesa di squadra si chiude il periodo avanti 12 a 5.

Nel secondo quarto Moncalieri alza l'intensità difensiva e la partita si porta in equilibrio. Grazie ad alcune bombe Moncalieri riduce il gap a fine secondo quarto (17-22).

Nel terzo quarto gli Alligatori subiscono il gioco offensivo avversario concedendo troppe occasioni di tiro, mentre in attacco faticano a trovare le giuste collaborazioni.

Nell'ultimo quarto gli Alligatori ci credono e la vittoria è a un soffio, ma sono troppe le occasioni non concretizzate nonostante un buon gioco.

«Siamo partiti alla grande, commenta lo staff, e oggi la vittoria era alla portata. Peccato che nei momenti difficili ci siamo disuniti e siamo andati in confusione, poi grande reazione nei minuti finali, ma vincere in trasferta con 37 punti è veramente difficile. Peccato per l'occasione sprecata, nulla di grave ci sta perdere a Moncalieri contro un'ottima squadra, testa alla prossima partita dove affronteremo la capolista Chieri». Prossimo incontro: sabato 18/03/2023 ore 15.00, AUTORIPARAZIONE PANERO Gators - Chieri (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti, 9 - SAVIGLIANO (CN)). U12 ESORDIENTI AMATORI 11

GATORS WEST 9 Giovedì 16 marzo, sul difficile campo dei cugini saviglianesi, va in scena il derby valevole per il campionato Esordienti.

Il gruppo West Coast, guidato da Coach Tesio, tiene testa agli avversari per tutta la partita.

L'inizio di gara è promettente per gli ospiti che si aggiudicano infatti la prima frazione di gioco.

Nella seconda frazione invece Savigliano ha la meglio e la partita diventa equilibrata fino all'ultimo set quando le pantere si impongono per 8 a 0.

«Oggi non abbiamo visto la solita grinta e qualità di gioco a cui i ragazzi ci avevano abituato. Si volta pagina e si ritorna in palestra per migliorare sotto ogni aspetto, soprattutto per quanto riguarda concentrazione e personalità» il commento a fine gara dell'allenatore.

RAGAZZI CSI ALPICAR GATORS WEST COAST 74

GATORS SAVIGLIANO 61 ALPICAR Gators West Coast: Demarchi 2, Bossati I 18, De Lillas 2, Giuliano 6, Senestro 6, Sarcone 2, Airaudo A. 32, Mellano 4, Olivero 2. All.: Nicola

GATORS Savigliano: Abbà, Allemandi 8, Amato 10, Bergese 2, Biga 12, Ferrero 2, Foti 2, Givo 6, Gredza 13, Magliano 6. All.: Toselli Nuovo derby di scena a Moretta contro i cugini di Savigliano che arrivano con il “tesserino da primi in classifica” ma con parecchie assenze. Assenze anche in casa West Coast per malanni e contemporanea partita Esordienti in trasferta, che limitano il numero dei disponibili a sole nove unità.

La partenza è altalenante: subito Bossati e Mellano provocano un primo break di 5-0 che costringe il coach ospite al time-out; al rientro in campo contro break di 0-6 (Allemandi sugli scudi per gli ospiti) che capovolge il risultato e costringe al time-out stavolta coach Nicola. Al rientro Airaudo decide che questa potrebbe essere una partita che vale la pena di giocare con la massima intensità e inanella una serie di conclusioni che gli fanno firmare la bellezza di 18 punti consecutivi che scavano un piccolo divario tra le squadre all’intervallo lungo.

Gli ospiti giocano più ordinati e ben disposti in campo, con il trio Amato–Biga–Gredza pronto a colpire soprattutto in penetrazione; dall’altra parte del campo combatte bene in mezzo all’area l’altro totem Senestro. Un Bossati formato deluxe dà man forte Airaudo nelle conclusioni a canestro (50 punti in due per l’asse play-pivot di casa!!!).

Nell’ultimo quarto gli ospiti tentano una piccola rimonta buttando in campo anche una efficace difesa press lunga, che per alcuni momenti da i suoi frutti; dopo un time-out per capire quali possono essere le giuste contromosse, i ragazzi West Coast si rimettono in carreggiata e ritornano a ribattere colpo su colpo alle offensive dei saviglianesi. «È stata una bella partita affrontata a viso aperto. Abbiamo avuto la prima possibilità di dire che l’abbiamo vinta tutti insieme, sebbene alcune nostre individualità recitino un ruolo importante nella parte di attacco. Oggi però siamo stati bravi tutti e 9!» recita contento il coach di casa a tabellone spento. PRIMA PARTITA DEGLI AQUILOTTI AL PALATORRE La prima storica partita di minibasket al PalaTorre di Torre San Giorgio coincide con prima partita in casa per i ragazzini nati dal 2014 al 2012 del polo West Coast. La struttura è nuova e molto grande e funge da punto di raccolta fondamentale per i giovani del polo West Coast che si stanno, sempre più numerosi, avvicinando alla pallacanestro.

Tanto entusiasmo e voglia di giocare, testimoniato dalle innumerevoli presenze ai corsi minibasket Gators dei poli di Moretta-Torre San Giorgio-Villafranca Piemonte e dalle squadre giovanili allenate da Valter Nicola e Paolo Tesio.

Quella di domenica è stata una festa del basket: i ragazzi degli istruttori Benedetta Nicola, Stefano Nicola, Edoardo Fantini e Nicolò Marengo si sono confrontati alla pari con gli amici di Cherasco.

Seppur sconfitti 6-18, si sono visti i miglioramenti che i giovani Gators stanno facendo da inizio anno, con tanta voglia di stare insieme ed imparare. «Un bel messaggio di ripartenza, partecipare al torneo Aquillotti Open, dopo gli anni funesti di pandemia, che lasciano sperare in un futuro roseo per il polo West-coast. Un grazie sentito agli avversari di Cherasco e all'amministrazione comunale di TorreSangiorgio, sempre attenta e disponibile verso le esigenze delle realtà sportive del territorio» commenta soddisfatto Nicolò Marengo. AQUILOTTI 2012-13 A FARIGLIANO I gruppi Aquilotti 2012 e 2013 di Savigliano hanno partecipato, domenica mattina, al quandrangolare organizzato da Farigliano valevole per il campionato di categoria Girone Big Rosso.

Gli avversari di giornata sono stati: Acaja Fossano, Farigliano e Cuneo.

I piccoli Gators hanno vinto tutti gli incontri tranne quello contro i padroni di casa dove hanno pareggiato.

Molto soddisfatto del gruppo Coach Nasari: «nonostante le squadre miste, dove ho mischiato bambini di età diverse, ho visto ottimi miglioramenti sia dal punto di vista tecnico che umano e di gruppo. I bambini si impegnano molto sia in allenamento che in partita e, oltre a questo, si divertono molto e questo per me è fondamentale».

TRIANGOLARE AQUILOTTI A RACCONIGI Si è disputato sabato pomeriggio il triangolare valevole per il campionato Aquilotti Open (2012-13-14) in cui i Gators, padroni di casa, hanno ospitato le formazioni di Alba e Ceva. Entrambe le squadre avversarie erano decisamente più grandi ed esperte ma i giovani Gators Racconigesi non si sono lasciati abbattere e hanno giocato con grinta e determinazione.

Le partite, come da regolamento, sono state giocate con 4 tempi da sei minuti ciascuno, 4 contro 4.

Il match contro Alba ha visto vincere la squadra ospite 6-18. Gli Alligatori però hanno giocato bene, soprattutto in difesa, trovando con buona continuità il canestro.

Contro la compagine di Ceva, invece, i biancoverdi, hanno avuto riscontro positivo anche dal punteggio. Hanno infatti pareggiato 2 tempi e vinto gli altri 2 portando a casa il risultato di 16-8.

L'appuntamento sul parquet per gli Aquilotti di Racconigi è sabato prossimo contro i cugini West Coast e Cherasco.

