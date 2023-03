Gruppo Le Nuvole: cinque primi posti ai FICEC National di Ancona

Le Nuvole Asd hanno partecipato come categoria Special vincendo cinque primi posti, due come double e team hip hop e altri tre primi posti come cheerleading (group stunt e team), ottenendo un posto agli Europei ECU nello sport del cheerleading come team. Grande merito ai due allenatori, Massimo Rosano nell'hip hop e Paolo Cravanzola nel cheerleading, che con tanta passione seguono quotidianamente la preparazione dei ragazzi.