S.G. Concordia protagonista a Candelo con due Ori e due Bronzi

Il cielo era azzurro sopra Candelo, sabato scorso. Azzurro Concordia: quell’azzurro che dentro il Palazzetto dello Sport, sul podio, ha brillato con le ginnaste della S.G. Concordia, che sono state fra le protagoniste della lunga giornata di gara.

Al mattino, nella 2^ Prova Regionale del Campionato di Serie D Silver, Livello LE (il livello tecnicamente più alto del settore Silver), nella categoria Open scendono in pedana Cecilia Bocco, Sabrina De Marco e Daria Molinari: la rotazione inizia con il collettivo a tre cerchi, caratterizzato da collaborazioni originali e sincronia delle tre ginnaste, che ottiene il punteggio di 13.325. Segue poi l’esercizio in successione, affidato alle clavette di Daria ed al cerchio di Sabrina, che ottengono uno splendido 13.925. È ancora Cecilia a portare in pedana l’ultimo esercizio, quello individuale, che col suo 13.125 porta il totale della squadra a 40.375 conquistando così l’Oro, unica squadra a superare il 13 in tutti gli esercizi.

Nel pomeriggio, si è svolta invece la Prova Regionale del Torneo Italia Gold A/J/S, in cui si sono confrontate alcune fra le migliori ginnaste di Piemonte e Valle d’Aosta, che hanno gareggiato nelle diverse fasce previste.

Una prova “secca”, con il pass per il Nazionale riservato al podio. Gara quindi molto combattuta fra le giovani atlete, scese in pedana con l’obiettivo, non facile, di rappresentare il Piemonte al Nazionale. Per tutte le ginnaste, il programma tecnico prevede un attrezzo obbligatorio, diverso per le varie fasce d’età, ed un secondo attrezzo a scelta.

Per le Junior 3 è Elisabetta Digitali a portare i colori della Concordia: inizia con il cerchio, attrezzo con cui gareggia da tempo, che maneggia ormai con sicurezza e maestria, in cui ottiene un importante 25.750; con le clavette, attrezzo obbligatorio, porta in pedana un esercizio completamente nuovo, e ottiene un 23.150, che la porta ad un totale di 48.900 con il quale conquista il 3° posto, e strappa l’ambito pass per il Nazionale.