U19 Eccellenza: la sfida al vertice Novipiù Campus - Borgomanero

Beffa bis, dal +20 alla sconfitta al supplementare contro la capolista La Novipiù bissa la beffa della gara d’andata dove a +3 a pochi istanti dalla fine, viene acciuffata sulla sirena per perdere poi al supplementare. Il copione si ripete al ritorno al Pala 958, ma con una trama folle: Campus a vola anche a +20 a metà del terzo periodo, poi incassa la rimonta di un Ferrari da 38 punti ed il finale grottesco premia gli ospiti.

La partita

Scontro d’alta classifica al Pala 958, un match che ha purtroppo per la Novipiù solo un senso morale; in classifica son già alle Finali Nazionali Borgomanero, Varese e Bergamo. I locali ci tengono, però, a ben figurare con la capolista dopo la sconfitta solo al supplementare dell’andata. Il College sa invece che vincendo chiuderebbe il girone in vetta, in caso di sconfitta invece si classificherebbe secondo.

Sono gli ospiti ad aprire subito il gas (2-7), ma Cravero accende i suoi che rimontano, poi Corgnati sorpassa 11-9. Mobio e Sirchia danno ulteriore fuoco alle polveri ed è fuga locale sul 19-9. In chiusura di frazione, tuttavia, i viaggianti riescono a ricucire a -3: è 25-22 al decimo.

Nella seconda frazione la Novipiù riprova subito ad aumentare le distanze. Makke va a bersaglio dopo un bel giro palla per il +12 (36-24). Ferrari prova a tenere lì i suoi, ma Campus spinge e Makke è una furia. Longo corregge il contropiede del play estone ed è +17 (47-30). Prima della pausa Borgomanero fa scorpacciata di tiri liberi e limita danni peggiori. 49-36 a metà gara.

Si riparte ed è ancora show Novipiù: i locali scappano a vele spiegate con Corgnati ed ancora una bomba di Makke: 63-43. La gara sembra apparecchiata per il meglio, ma Ferrari dall’altra parte non ci sta e in un amen inizia da solo la rimonta calamitando ogni pallone a rimbalzo. Break devastante di 11-28 in cinque minuti e si riapre tutto: incredibile +3 interno al trentesimo: 74-71.

L’inerzia è tutta collegiale ed il sorpasso si concretizza di lì a poco, ovviamente a firma Ferrari 76-78. Sempre lui sigla anche il +5 con fallo (79-84) e la sfida sembra chiusa. Ecco che, però, Campus si riscuote e con Cravero e Corgnati impatta (84-84). Intanto tra i padroni di casa piove sul bagnato con Corgnati e Longo out per cinque falli. L’ultimo minuto è bagarre e Cravero prende due rimbalzi offensivi segnando il +3 (90-87). Negli ultimi secondi la Novipiù non riesce a commettere fallo e Fragonara, così come all’andata, manda tutto al supplementare: 90-90.

Ingoiata la seconda beffa su due, la formazione di casa scivola a -6 e di fatto alza bandiera bianca. Non basta la rimonta con Mobio che a 35” trova il -3 (96-99). Un fischio decide la gara sul ribaltamento di fronte; dalla lunetta College chiude i giochi 96-102.

Borgomanero chiude così al primo posto il girone di Under 19 Eccellenza e Campus può rammaricarsi di avere quasi due volte su due battuto la capolista, ma quanto fatto non è bastato. Servirà dare ancora di più nello scontro (il quarto stagionale) che si riproporrà in Serie B domenica.

Tabellino

Novipiù Campus Piemonte 96

College Borgomanero 102

dts (25-22, 24-14, 25-35, 16-19, 6-12)

Novipiù Campus Piemonte: Mobio 24, Makke 22, Sirchia 14, Longo 13, Cravero 12, Corgnati 7, Lomele 2, Elkazevic 2, Camara, Manna ne. All. Jacomuzzi, Gaudio.

College Borgomanero: Ferrari 38, Broggi 16, Loro 16, Fragonara 13, Cecchi 11, Longo 4, Attademo 2, Adretta 2, Fedorenko, Erbetta, Bellosta ne, Jasarevic.