Derthona Basket, scatta la partnership con ‘AttivaMente’

L’attenzione per il territorio e le partnership con le associazioni che si occupano di iniziative sociali, da sempre fulcro dell’attività della Bertram Derthona, sfociano in una nuova collaborazione con ‘AttivaMente ASD’, nata in Monferrato nel 2021 con l’obiettivo di consentire a bambini e ragazzi con disabilità intellettiva di fare sport in inclusione, secondo i principi di Special Olympics, da cui è riconosciuta come team.

La diffusione dei valori e dei messaggi positivi del mondo dello sport e lo sviluppo di progetti sostenibili e inclusivi accomunano le due realtà, che iniziano la loro partnership con un’asta di beneficenza online organizzata da AttivaMente in cui il Derthona Basket partecipa mettendo a disposizione una serie di capi da allenamento e da gara indossati dai giocatori della prima squadra, un pallone firmato e la lavagnetta utilizzata da coach Marco Ramondino. Inoltre, nell’asta online sarà possibile acquistare anche indumenti della Nazionale italiana messi a disposizione da Luca Severini.

Il ricavato dell’asta di beneficenza online (qui il link per partecipare: asta di beneficenza ) verrà poi investito da AttivaMente per organizzare i 'Giochi senza barriere', evento in programma il prossimo 25 maggio che concluderà idealmente l’impegno di affiancamento sportivo nelle scuole casalesi per quest’anno scolastico. L’occasione per conoscere meglio l’attività dell’associazione si avrà domenica 2 aprile alle ore 16 in occasione della gara contro Brindisi, in cui AttivaMente sarà presente al PalaEnergica Paolo Ferraris con un banchetto con materiale informativo, con una delegazione di atleti che accompagnerà in campo i giocatori e con la mitica mascotte Giga.

Maggiori informazioni sull’attività dell’associazione sul sito attivamenteasd