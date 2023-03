FISI-AOC: tutti i risultati dei Campionati Italiani di La Thuile e Pontedilegno

La gara era valida anche per l’assegnazione del titolo italiano Giovani e come tappa del Grand Prix Italia Dicoflor. A trionfare è stato il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi , ottavo assoluto al traguardo, ad 1”,54/100 da Innerhofer e nuovo campione Giovani, davanti al poliziotto genovese Marco Abbruzzese , che si è classificato decimo assoluto. Medaglia di bronzo nel Campionato Italiano Giovani per il finanziere gardenese Max Perathoner, dodicesimo assoluto.

«Sentivo che era arrivato il momento, - ha dichiarato l’atleta cesanese del Centro Sportivo Esercito a fine gara - sono felicissimo di farlo a La Thuile, su questa pista per me importante perché è vicina alla mia caserma di appartenenza e perché qui ho vinto la prima medaglia degli Assoluti. Chiudere qui è una cosa in più, in mezzo a tanti compagni di squadra e ad altrettanti ex, che oggi erano in pista come allenatori. Non pensavo di emozionarmi ancora: invece è successo sia aprendo il cancelletto, sia al traguardo quando mi sono fermato davanti ad amici e compagni di squadra. Ora arriva il futuro, che in parte è già scritto: tra un mese diventerò di nuovo papà e la vacanza è finita. Inoltre ho iniziato una bella esperienza con la Federazione, cui voglio dedicare molto tempo per provare a fare qualcosa di buono».

La classifica della Discesa maschile dei Campionati Italiani Assoluti e Giovani (clicca qui).

CAMPIONATI ITALIANI: SARA ALLEMAND SESTA IN DISCESA. MATILDE LORENZI TERZA NEL GRAND PRIX ITALIA, REBECCA FRIGIOLINI E MADDALENA DE MARIA SUL PODIO DELLE ASPIRANTI

Prima soddisfazione personale in carriera per Monica Zanoner nella Discesa di La Thuile valida per i titoli italiani assoluto e Giovani: l’atleta fassana del Centro Sportivo Esercito ha chiuso la sua gara in 1’,04”,26/100, precedendo per 21/100 la carpigiana Ludovica Righi dello Sci Club Edelweiss e per 28/100 la finanziera gardenese Nicol Delago. Buon quinto posto per la carabiniera canavesana-valdostana Giulia Albano e sesto per la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, staccate rispettivamente di 52/100 e di 75/100. La gara valeva per il titolo italiano Giovani, che ha premiato Ludovica Righi, davanti all’altoatesina Sara Thaler dello Sci Club Gardena Raiffeisen, quarta al traguardo, e la carabiniera Vicky Bernardi, nona assoluta.