Derthona Basket: a Sassari la seconda tappa di ‘Hospitality on the Road’

I prodotti del territorio al fianco dei Leoni in giro per l’Italia: questo l’obiettivo del progetto ‘Hospitality on the Road’ che, dopo la puntata inaugurale a Trieste lo scorso 22 ottobre, farà tappa a Sassari domenica 26 marzo alle ore 19.30.

Al PalaSerradimigni, in occasione della gara valida per la 23° giornata del campionato di Serie A Unipolsai 2022/23, le aziende del tortonese che allietano la sala hospitality del PalaEnergica saranno on the road per consentire ai tifosi presenti al palazzetto di degustare alcune delle eccellenze del territorio.

Cascina Boschetto e Cascina Roveta, Cantine Volpi, Ristorante Montecarlo e Pasticceria Casali offriranno una degustazione dei loro prodotti all’interno della sala hospitality del palazzetto di Sassari. I prodotti saranno anche venduti al pubblico in una zona adiacente all’hospitality del PalaSerradimigni.

Tra salumi e formaggi tipici, vini piemontesi, agnolotti, dolci a base di nocciole del Piemonte e baci di dama, per tutti i presenti al palazzetto di Sassari sarà una espeerienza culinaria all’insegna dei prodotti del territorio.