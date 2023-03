Tennis - Monviso Sporting Club Open BNL maschile

A sorpresa è uscito invece dai giochi, all'esordio l'altro torinese Stefanio Reitano, numero 1 del seeding, per mano del romano De Vincentis. Reitano ha vinto abbastanza in scioltezza la prima frazione (6-2) ma nella seconda ha subito il ritorno veemente del rivale di giornata, che ha pareggiato i conti con un altrettanto netto 6-3. Nel terzo set è stato ancora De Vincentis a partire meglio e portarsi sul 4-2.

Reitano ha riequilibrato il punteggio ma gli ultimi due game sono stati del giocatore laziale che è così salito nei quarti. Ha reagito invece alla sconfitta parziale Tommaso Roggero che dopo aver ceduto il primo set al riminese Morolli, al nono gioco, ha stretto i denti nel secondo parziale, recuperando un break di svantaggio e conquistando il tie-break. Sulle ali dell'entusiasmo e dello scampato pericolo Tommaso ha condotto con autorità il set decisivo, chiuso al nono gioco.

Nulla da fare per Edoardo Zanada, ancora sofferente per un problema alla spalla, costretto a cedere in tre set, nonostante una stoica resistenza, al toscano Federico Maccari. Fuori dai giochi anche il genovese Alessandro Ceppellini, fermato da Pietro Scomparin 7-6 6-2. Il programma si è chiuso con le sfide Fantolino - Berardi e Savoldi - Taddia. Nella seconda è stato Savoldi a centrare il passaggio di turno in due set agili (6-2 6-0). Sarà lui l'avversario nei quarti di Bellezza. Gli altri accoppiamenti invece De Vincentis - Scomparin, Roggero - Gola e Maccari contro il vincente di Fantolino - Berardi.

Prosegue anche la rassegna di doppi, che qualificherà la coppia vincente al viaggio verso i lidi romani.